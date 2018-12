Comenzó la semana con mucho básquet de Liga Nacional

San Lorenzo 105 - Quilmes 87

En el último encuentro del año, previo a la definición del Super 20 que enfrentara este fin de semana en Santiago del Espero, el conjunto de Boedo venció en condición de local a Quilmes de Mar del Plata por 105 a 87 y acumulo su cuarta victoria consecutiva. Tras la primera gira de la temporada 2018/19 San Lorenzo cierra un gran año de competencias.

En el ganador, se destacaron Nicolás Aguirre con 25 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias, Marcos Mata que aportó 18 puntos y 7 rebotes y Mathias Calfani 15 puntos y 8 rebotes. En la visita, Lucas Ortiz terminó con una planilla de 18 puntos. Mateo Bolívar sumó 17 puntos y Eduardo Vasirani 13 puntos y 10 rebotes.

Instituto 103 - La Unión 97

Tras su desarrollo en la Liga Sudamericana, donde no pudo quedarse con la copa, Instituto de Córdoba tuvo su debut en la Liga Nacional 2018/19. En un gran cuarto entre ideas y vueltas, donde ambos equipos presentaron anotadores de lujo, se consiguió un parcial apretado de 21-20 a favor de la visita. Arrastrando esa ventaja los de Formosa comenzaron mejor la segunda etapa, pero el local no iba a arrugar fácilmente, con una gran ráfaga de puntos no solo consiguió hacerle frente a la visita, sino que también se fueron al descanso 38-36 arriba.

Continuando con la paridad en el juego y en el marcador cerraron el tercer cuarto 66-65. En el último fue igual, obviando un pequeño periodo donde Instituto saco una diferencia de 5 (81-76) tras el ingreso de Scala. Pero finalizando el encuentro el 90 puntos, hubo suplementario. En los últimos 5 el local se hizo más fuerte y con gran efectividad se quedo con el encuentro en su debut.

Boca 52 - Hispano 55

Con un goleo muy bajo, una gran paridad entre ambos conjuntos y pocas grandes actuaciones, Hispano venció a Boca en condición de visitante. El Luis Conde el conjunto de Richotti le cortó una racha de tres triunfos consecutivos a Boca al vencer con un marcador 55 a 52.

En el local, Adrián Boccia aportó 15 unidades, 3 rebotes y 3 asistencias, Roquez Johnson 12 unidades y 2 rebotes y Jasiel Rivero 8 puntos y 6 rebotes. En el ganador, Diego García sumó 12 puntos, Lawrence Jackson 8 puntos y 9 rebotes y Devon Scott 8 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias.

Bahía Basket 84 - Libertad 72

Bahía consiguió su primera victoria en la temporada 2018/19 tras vencer en condición de local a Libertad por 84 a 72. Desde un comienzo el local arranco mejor, con planteo ofensivo y defensivo de calidad se alejo rápidamente en el marcador. Pese a un gran momento que tuvo libertad, este no le alcanzo y Bahía cerró el cuarto al frente: 22-15. El segundo cuarto empezó con algunos traspiés, pero con una gran actuación de Corvalán marcaron una ventaja de 9 (29-19) se recupero y puso incomodo a la visita. Libertad fue poco efectivo y se fue al descanso largo 18 abajo (47-29).

A la vuelta de los vestuarios Bahía continúo alargando la diferencia, ambos periodos fueron similares: el local sacaba ventaja con su juego y en pocos momentos de caída Libertad conseguía achicar la diferencia, pero luego el equipo de Ginóbili volvía a alejarse. Con gran juego Weber saco ventaja en todo el encuentro y se quedó con la victoria por 84-72.

Se destacaron en Bahía Martín Fernández con 22 puntos y 5 rebotes, Facundo Corvalán con 20 puntos y Jamaal Levy con 13 puntos y 11 rebotes. Y en la visita, Martín Cuello aportó 18 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias, Diego Figueredo 11 puntos y 5 asistencias y Marcos Saglietti 10 puntos.