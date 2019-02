Entrevista. Pablo Mansilla: "Tengo los dos percheros en mi habitación al lado de mi cama matrimonial"

Pablo Mansilla tiene 39 años, vive en la ciudad de Viedma, en Rio Negro, desde sus cinco años, cuando su familia se mudó a la ciudad desde Bariloche. Gracias a unos primos, que ya residían en la ciudad, comenzó a jugar al básquet ese mismo año y se desempeño en el deporte por 33 años.

Jugó liga B y TNA, entre otros torneos nacionales representando a su ciudad, hasta su retiro en el 2017. Por su pasión deportiva, la ayuda de su familia y su relación con la empresa RSP indumentaria, donde pudo obtener una muestra de cada remera que cerraban en la zona; Pablo consiguió crear una colección de camisetas de básquet que hoy excede las 400 unidades y es conocido por llevar un seguimiento continuo de su colección en Twitter e Instagram.

En dos percheros, se ubican la gran cantidad de camisetas ordenadas por color, según nos explica Mansilla esto le facilita el encontrarlas si quiere utilizar alguna en especial. Guardadas sin firmar, para poder utilizarlas cuando lo desee, esta es la historia de un hombre y su gran colección de camisetas.

- ¿Cuántas camisetas tenes hoy?

Actualmente en las redes sociales figuran 391 pero tengo más, ya tengo sacadas las fotos y voy publicando una cada cuatro o cinco días. En mi poder ya superé las 400, estoy cerca de las 420 y con un par más por llegar.

- ¿Te acordás del momento en que te diste cuenta de que eras coleccionista?

Se fue dando de a poco. En un momento se me acumuló todo adentro del placard y ahí si fue cuando empecé a ordenarlas, a decir bueno las voy a colgar y voy a contar cuantas tengo. Cuando me hice las redes y empecé ya tenía arriba de las 200 camisetas entonces dije: “la próxima que voy sumando ya le pongo el número que le sigue y la pongo en las redes sociales”. Pero en realidad nunca se me dio por decir, voy a tener camisetas para coleccionar.

- ¿Tenés alguna pendiente?

Camiseta pendiente en realidad no tengo, porque acepto y me gusta todo. Lo que, por ahí uno la ilusión que tengo y les he escrito, pero no contestan, es de algún argentino que juegue en el exterior me envíe. Pero en realidad todo me gusta. Lo que si me gusta es que se comuniquen por cuenta propia y me diga “mira Pablo vi lo que tenes y quiero que tengas algo vos y lo tengo”.

Muchas gracias al sr Diego Sosa por el envió de ésta histórica camiseta de Lanus , liga B 95/96 que fue usada por él.

La colección sigue creciendo gracias a aportes desinteresados de amigos y allegados .

No lo duden , hay lugar , se esperan más regalos.

GRACIAS pic.twitter.com/Xv61mObbKh — Pablo Mansilla (@mansillapablo) February 5, 2019

Pablo nos cuenta que este accionar lo ha tenido por parte de un director técnico de Trelew, Álvarez, quien le regaló una camiseta de Hernán Montenegro, del año 94/95 de Estudiantes de Bahía. Como también ha recibido el gesto por parte de algunos jugadores, estas son cosas que lo emocionan mucho.

- ¿Te acordás de todas las que tenés?

Acordarme todas las que tengo, te podría decir que si y que no. Por ahí a medida que voy revisando, a veces me agarra la locura de decir “estarán todas” y las cuento; y por ahí me voy acordando de lo que tenía. Pero si, yo creo que me acuerdo de la mayoría, podría decirte que me acuerdo de todo lo que está colgado.

- ¿Qué significa para vos la ayuda de tu familia y amigos en esto?

La ayuda de mi familia y mis amigos es primordial, yo creo que sin ellos no podría tener lo que hoy tengo. Por empezar mi familia: cuando era más chico, mi padre por su trabajo me traía, hoy por hoy sigue relacionado con el traslado de delegaciones deportivas y cuando puede y le dan me la trae. Mi hermana vive en el exterior y me ha tratado de conseguir algunas, obviamente no nuevas, yo trato de no comprar ninguna, entonces intentó conseguir algunas usadas.

El apoyo de mi mujer es increíble, tengo los dos percheros en mi habitación al lado de la cama matrimonial y se la banca; sabe que es mi pasión, que jugué 33 años al básquet y la verdad que ella también me ha ayudado bastante. Y amigos que me han regalado muchísimas, la verdad que todos son aportes de amigos y los vuelvo locos dentro de las posibilidades.

- ¿Qué es lo que te parece similar en las camisetas de NBA que hace que no formen parte de tu colección?

Lo que no me gusta de la NBA es que desde hace 20 años atrás hasta la fecha los diseños son todos iguales. Sería muy fácil comprar una camiseta de cada equipo de la NBA y son todas iguales. El diseño de los Lakers es el mismo, hoy por hoy de cuando jugaba Magic Jonson y todos los equipos lo mismo. Entonces la verdad que eso a mí no me gusta.