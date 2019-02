NBA: jugadores con mayores probabilidades de ser intercambiados

Llegado el verano, en los Estados Unidos, cuando las nuevas selecciones de draft brindan una infusión de incertidumbre y los contratos engorrosos se vuelven un año más cortos y millones de dólares más baratos, aumenta la temporada de swaps. Entonces, si su equipo no consiguió esa pieza faltante o no se deshizo de ese contrato de albatros a principios de febrero, no se preocupe: se acerca otra oportunidad.

Este mes de julio en particular estará lleno de fuegos artificiales. Anthony Davis ha hecho todo menos cambiar su ubicación en las redes sociales a cualquier lugar que no sea Nueva Orleans, y se destacará como la pieza central en un inevitable drama de temporada baja, llevando a grandes nombres a su órbita caótica mientras los equipos flotan sus mejores paquetes comerciales.

Una vez que se haya resuelto, también veremos que se reavivan las conversaciones para los veteranos costosos que no cambiaron de ciudades en la fecha límite. Mantenga a los siguientes jugadores en mente a través de lo que queda de la temporada regular y los playoffs.

TOP 5

A menos que un día lleve a un equipo a un campeonato, la característica definitoria de la carrera de Anthony Davis será el torpe intento de esta temporada de salir con fuerza de Nueva Orleans. AD y su representación no solo quemaron un puente; la detuvieron, recogieron las cenizas humeantes, las tiraron en un barril de desechos tóxicos, lanzaron el barril al espacio en un cohete y luego lanzaron ese cohete con uno más grande.

Nunca antes hemos visto a un jugador bajo contrato destruir su relación con una organización como esta. Saliendo al medio tiempo con una lesión menor en el hombro en el juego final de los Pels antes de la pausa del Juego de Estrellas, apenas se ubicó entre los cinco primeros de las afrentas irreversibles que Davis cometió contra su equipo. Eso no quiere decir que Davis no deba jugar donde quiere.

Es solo que hay maneras más sutiles de controlar el destino profesional. Tal vez los pelícanos recibirán una gran oferta de los Celtics de Boston una vez que Kyrie Irving vuelva a firmar en julio. Tal vez Davis terminará con los Lakers después de que el gerente general, que reemplaza a Dell Demps, reciba una llamada de Magic Johnson.

Tal vez los New York Knicks firmarán a Irving, obtendrán la mejor selección general y se la enviarán a los Pelicans en un paquete para AD. Pero al final del día de un expolisivo Draft, no importa dónde termina Davis. De cualquier manera, aún no estará en Nueva Orleans cuando comience la temporada 2019-20.

Por lo que se sabe, los Celtics no han ofrecido a Tatum a los Pelícanos todavía, pero todas las señales apuntan a que estará disponible cuando Boston pueda adquirir AD este verano. Según Chris Mannix, de Sports Illustrated, 'nada está fuera de la mesa' una vez que Boston es capaz de hacer un trato. Adam Himmelsbach, del Boston Globe, informó que los Celtics planeaban sorprender a los Pels con un 'paquete explosivo' en el que 'ningún jugador específico estará fuera de los límites'.

Siempre existe la posibilidad de que Boston juegue duro o, en última instancia, se niegue a renunciar a Tatum por lo que podría ser un alquiler de un año antes de que Davis explore la agencia libre en 2020.

Pero si Davis termina en Boston, lo que parece probable considerando el paquete que los Celtics podrían armar, Tatum cree que es la pieza clave involucrada. El avance del segundo año es un activo más valioso que cualquier cosa que los Lakers puedan proporcionar. A menos que los Knicks ganen la lotería y estén dispuestos a entregar la primera selección en 2019, Tatum podría ser el mejor período disponible.

Lakers ofrece mucho en el top de traspaso

Foto: Mundo Deportivo

Podrías fácilmente echar a Brandon Ingram, Kyle Kuzma o cualquier otro joven prospecto de los Lakers en este lugar, ya que el equipo, según los informes, trató de negociarlos por Anthony Davis antes de la fecha límite. Pero ninguno de sus padres ya se ha comprometido a hablar de un comercio a otro destino para existir.

Eso le da a Lonzo Ball la ventaja aquí. Los regalos de Ball como pasador, defensor y jugador de equipo en general no se aprecian con demasiada frecuencia. Si pudiera mantenerse saludable y descubrir cómo convertirse en la línea de foul, sería un buen jugador de rol controlado junto a LeBron James.

La idea de que él es un mal encajado en L.A. es exagerada. No obstante, los Lakers probablemente llegarán a la temporada baja de 2019 después de haber sido rechazados en la primera ronda o haberse perdido los playoffs por completo. Eso estimulará las llamadas al cambio.

Y teniendo en cuenta que Los Ángeles intentó tratar a sus jóvenes jugadores por una superestrella en la fecha límite, no es difícil adivinar cuál será su enfoque este verano. Los Lakers informan al mundo que sus jóvenes jugadores están disponibles. No pueden deshacer esa campana.

Ya sea para Davis o alguna otra estrella, parece resuelto que L.A. moverá algo de su juventud por un nombre más grande. Si AD termina en Boston, eso casi no excluye la posibilidad de una reorganización. A pesar de sus problemas de tiro y problemas de salud esta temporada, Ball sigue en segundo lugar a James en los Lakers en Player Impact Plus-Minus. Los equipos inteligentes apreciarán su valor, lo que debería hacer que sea lo suficientemente fácil como para moverse y obtener un rendimiento justo.

Y aunque LaVar Ball ha sido relativamente moderada esta temporada en comparación con el año de novato de Lonzo, tendrías que pensar que los Lakers estarían encantados de eliminar esa distracción en el trato.

Los últimos del top

Foto: NBA

La conversación comercial de Kevin Love fue audible en enero, según Marc Stein del New York Times, y eso fue antes de que el alero de los Cavs fuera incluso elegible para ser tratado. A pesar de que su recuperación de la cirugía de los dedos le costó 50 juegos, Love ahora está volviendo a la acción.

Si fue un tema de discusión comercial mientras estaba lesionado, ¿por qué no sería uno más grande este verano, después de que presumiblemente demuestre que está sano en el tramo de la temporada perdida de Cleveland? 'Es mucho pedirle a alguien que tome $ 144 millones para un joven de 30 años con un historial de lesiones', dijo un ejecutivo de la liga a Ken Berger de B / R en enero

Love ha pasado su mejor momento y tiene un historial de lesiones a cuadros, pero sigue siendo un valioso jugador de la NBA. Aunque limitado a la defensiva, puede funcionar como un creador secundario, y lanzó un 41.5 por ciento desde el fondo del año pasado.

Muchas de las críticas a las que se enfrenta también se aplicaron a Blake Griffin después de que firmara su contrato de cinco años y $ 171 millones en 2018. Desde que fue tratado con los Detroit Pistons, Griffin está jugando el balón más productivo de su carrera. Alguien por ahí decidirá que quiere Love, y los Cavs tienen todas las razones para llegar a un acuerdo.

Foto: CBS Sport

Mientras que por último, pero no menos importante en este escalón, los Grizzlies de Memphis retuvieron a Mike Conley hasta la fecha límite de intercambio, pero su falta de voluntad para negociar un acuerdo puede no ser permanente. De acuerdo con distintas fuentes verosimil, Memphis mantuvo a Conley en parte debido a su papel como mentor de los jugadores más jóvenes de los Grizzlies, particularmente a Jaren Jackson Jr. No solo eso, sino que Conley no estaba ansioso por dejar Memphis, según manifestó el jugador.

Nada de lo que hicieron los Utah Jazz, Indiana Pacers o Detroit Pistons en la fecha límite deberían reducir su nivel de interés en Conley, que sería una mejora bienvenida para los tres equipos. Con dos años y $ 67 millones restantes en su contrato después de esta temporada, Conley no es exactamente una ganga, pero ha hecho lo suficiente este año (19.9 puntos, 6.4 asistencias y un 49.4 porcentaje efectivo de goles de campo en línea con el promedio de su carrera) para sugerir que continuará actuando como un titular de alto nivel durante la vida de su contrato.

Conley significa una tonelada para Memphis fuera del piso, pero ya no es tan importante en eso. Enviarlo a otro equipo, preferiblemente uno que le dé la oportunidad de ganar, tiene mucho sentido para no suceder.