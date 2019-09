Arranca la AmeriCup Women 2019

Diez selecciones de América se medirán en el torneo continental más importante, del 22 al 29 de septiembre, con sede el Puerto Rico, se llevará a cabo la segunda AmeriCup femenina.

Formato

El torneo constará de una primera fase, donde los 10 seleccionados se dividirán en dos grupos y se enfrentarán en el formato todos vs todos durante los primeros cinco días de competencia.

Grupo A: República Dominicana, Cuba, Canadá, México, Puerto Rico.

Grupo B: Argentina, Paraguay, Colombia, Brasil, Estados Unidos.

Luego de que cada conjunto haya jugado cuatro encuentros los récord acomodarán la tabla de cada grupo y por consiguiente a los seleccionados para la segunda etapa.

Tras que todos tengan el viernes un día de descanso, comenzará la segunda etapa de la siguiente forma: los primeros dos jugarán las semifinales, cruzados de la siguiente manera: 1ro A vs 2do B y 1ro B vs 2do A. Mientras que los terceros de cada grupo se cruzarán entre en busca del quinto puesto y los cuartos en busca del séptimo.

Argentina

La selección femenina tuvo varios conflictos para conformar sus 12 jugadoras, primero tuvo la baja de Melisa Gretter en la previa del torneo, la jugadora del Vera Cruz se lesionó su mano derecha en las finales de la liga de Brasil. En su lugar entro la base de Quimsa: Luciana Delabarba.

La segunda complicación se dio ya en Puerto Rico, Ornella Santana se lesionó una de sus manos y quedó fuera de las 12 a pesar de estar en la primera elección. En su reemplazo viajó de urgencia Agustina Garcia, la jugadora de Berazategui.

Por decisión del cuerpo técnico se realizó un solo cambio en base al equipo que viajó a Lima, Julieta Mungo flamante refuerzo del Aros León en España no formó marte del equipo y en su lugar viajó Sofia Aispurúa.

Bases: Macarena Durso - Luciana Delabarba.

Escoltas: Débora González - Julieta Alé.

Aleras: Victoria Llorente - Andrea Boquete - Natacha Pérez.

Ala Pívots : Agustina Garcia - Sofía Aispurúa.

Pívots: Agostina Burani - Mara Marchizotti - Celia Fiorotto.

Calendario

Domingo 22

MÉXICO vs CANADÁ - 13:30

PARAGUAY vs USA - 16:00

BRASIL vs COLOMBIA - 18:30

CUBA vs PUERTO RICO - 21:00

Lunes 23

REPÚBLICA DOMINICANA vs MÉXICO - 13:30

COLOMBIA vs PARAGUAY - 16:00

CANADÁ vs CUBA - 18:30

ARGENTINA vs BRASIL - 21:00

Martes 24

USA vs COLOMBIA - 13:30

CUBA vs REPÚBICA DOMINICANA - 16:00

PARAGUAY vs ARGENTINA - 18:30

PUERTO RICO vs CANADÁ - 21:00

Miércoles 25

MÉXICO vs CUBA - 13:30

BRASIL vs PARAGUAY - 16:00

ARGENTINA vs USA - 18:30

REPÚBLICA DOMINICANA vsPUERTO RICO - 21:00

Jueves 26

COLOMBIA vs ARGENTINA - 13:30

USA vs BRASIL - 16:00

CANADÁ vs REPÚBLICA DOMINICANA - 18:30

PUERTO RICO vs MÉXICO - 21:00

Sábado 27

Semifinales, 5to y 7mo puesto.

Domingo 28

Final y 3er puesto

Tokio 2020

En esta ocasión los seleccionados, no solo buscarán estar en el podio, sino que el objetivo más importante es dar el primer paso en la búsqueda de un lugar para los próximos Juegos Olímpicos. ¿Cómo? las mejores ocho selecciones clasificarán al pre-olímpico del continente que se llevará a cabo en dos grupos el próximo noviembre.