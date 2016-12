Westbrook, el rey

Google Plus

Foto: nba.com Thunder

Una vez más, en el Chesapeake Arena, Oklahoma City no perdono y se llevo un nuevo triunfo ante Phoenix Suns; sin embargo lo que fue formidable fue Westbrook que sumo su 13° triple-doble en lo que va la temporada y el número 50 en su carrera.

Un encuentro que fue entero de Oklahoma, pero un primer cuarto donde el local no paro de llegar al aro. Donde Morrow comenzó con un triple, y Adams bajo el poste. De a poco Phoenix fue encontrando el ritmo logrando empatar el encuentro con Bledsoe, llevándolo punto a punto donde Westbrook puso con un doble una mínima diferencia. Donde con la entrada de Roberson el local, encontró un triple y un doble rápido sumando más a su ventaja; en el que los Suns nuevamente en equipo fueron doble a doble, pero los minutos terminaron cerrando con un 30 a 20 inicial.

Con una mejor defensa salieron los Thunder, al segundo cuarto donde los suns no tuvieron suerte. Aun así, punto a punto se pusieron hasta que Christon con 4 puntos seguidos y Grant con un triple y un alley-oop, pusieron una diferencia importante. Phoenix ante la ventaja de 16 puntos, encontró sumar con Chandler y Chriss, pero Westbrook imparable seguía anotando ayudado por Adams, con un ataque con el que la visita no podía contener. Con los minutos finales descontado, doble por doble y luego Morrow vs Booker desde la línea de afuera, pero fue Chriss con otro triplazo que cerró el entretiempo 54 a 39.

Un tercer cuarto, imperdible con un parcial de 35-30 donde nadie se quedo con las ganas de llegar al aro y del buen juego. Punto a punto empezaron los equipos, sin sacarse diferencia alguna; con el que Morrow llego con un triple y luego Westbrook le sumo una bandeja. Pero Westbrook no para de sumar, Phoenix fue encontrando llegar al aro con Booker desde afuera del área y Chandler dentro de la pintura. 3 minutos faltaban para el cierre y punto a punto se pusieron entro Booker y Westbrook, en el que Christon también sumaba para Oklahoma, sin embargo, Kanter cerró todo 89 a 69.

Con mas tranquilidad, salieron los Thunder al último cuarto, donde tenían el encuentro casi cocinado para el triunfo. Un parcial de 32-25; se llevo Phoenix que fue a buscar el partido, pero Oklahoma con calma empezó punto a punto; donde la visita con la entrada de Knight encontró dos dobles y un triple seguido; mientras que el local se defendía con Singler sumando, pero el reingreso de Westbrook fue importante para volver a llegar al aro.

Doble a doble fue llevando el encuentro, donde Adams encestaba con tiros bajo el poste ayudado por asistencias de Westbrook y manteniendo la ventaja; los Suns fueron a buscar todo con Booker y Chriss pero solo pudieron terminar el encuentro 114 a 101.

Para Oklahoma, Westbrook una vez más fue la figura con 26 puntos, 11 rebotes y 22 asistencias; lo siguieron Morrow y Roberson con 11 tantos, mientras que Kanter y Adams cerraron con 12 y 19 puntos respectivamente para cada uno. Del lado de Phoenix, fue Booker el goleador del partido con 31 puntos, seguido por Chandler con 10 y Bledsoe con 12 tantos.