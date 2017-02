Oklahoma se prendió

Google Plus

Foto: nba.com

En el Chesapeake Energy, Oklahoma pudo encontrar la recuperación con el equipo y sumó un triunfo importante ante su gente contra Memphis Grizzlies, quién hizo sufrir por momentos a los Thunder, en donde los salvó la gran estrella Westbrook sumando el triple - doble número 25 de la temporada, un logro que no se hacía desde el año 1968 por Chamberlain.

Un partido que empezó a favor de Memphis; con un primer cuarto, desde un inicio muy parejo punto a punto con Adams y Sabonis liderando el local, y Allen del otro lado. Muy parejo, sin sacarse ventaja fueron pasando los minutos, donde Westbrook sumó un triple calentando los motores, mientras que Gasol y Conley lo hacían por su lado; sin embargo, los segundos terminaron favoreciendo a la visita que pudo sumar antes de que la chicharra toque el cierre cerrando 21 a 23.

Un segundo cuarto, donde Oklahoma pasó por arriba a los Grizzlies con un parcial de 37 - 25; con un comienzo donde Oladipo empezó sumando con un triple y luego siguió llegando al aro, punto a punto la visita se mantuvo con Parsons y Randolph. Pero Payne ante el ingreso encontró un triple rápido, donde luego Adams le dio más ventaja con una bandeja. Memphis, aun así fue a buscar nuevamente ir tanto a tanto, pero se toparon con un triple perfecto de Morrow; y ahí Gasol fue tomando el liderazgo del juego bajo el poste, yendo bandeja a bandeja con Adams y Lauvergne; pero con los segundo llegando al final, Morrow llegó a un nuevo triple dejando el entretiempo 58 a 48.

La vuelta, para el tercer cuarto fue mejor para Memphis, que salió a matar al rival y terminó siendo mejor que el rival con un parcial de 22 - 34. Asimismo, fue un comienzo punto a punto, donde la visita fue mejorando con el pasar de los minutos, y fue acercándose a Oklahoma de a poco, hasta que Ennis III sumó un triple, y luego una bandeja de Gasol para poner arriba a los Grizzlies.

Sin embargo, Westbrook con Oladipo se despertaron para volver a poner a su equipo arriba y llevando tanto a tanto donde Gasol fue encontrando el empate, pero Westbrook junto a Lauvergne se llevaron dos triples claves, donde le dieron una mayor ventaja a Oklahoma; pero Memphis con los minutos contando salió al ataque continuo; donde Gasol, Randolph, y un triple de Conley, le terminaron dando la ventaja cerrando 80 a 82.

Con un final abierto, Oklahoma salió a matar al rival en el último cuarto y lo terminó logrando; pero Memphis tuvo un comienzo más rápido aprovechando del marcador a su favor y siguió sacando ventaja con Gasol y Randolph; el local sin Westbrook, pero con Payne fue sumando tratando de no dejar que el rival saque más distancia; pero Gasol puso cuarta y no paraba de llegar, donde Lauvergne le dio un respiro a los Thunder con un triple y luego ante el ingreso de Westbrook llevándolo punto a punto.

Sin sacarse diferencia, tanto a tanto fueron donde Oklahoma sumaba de a triples con Lauvergne y Morrow, mientras que Gasol no paraba de llegar bajo el poste, pero al local le incomodaba no llegar a superar al rival siempre quedando abajo por la mínima. Pero con Westbrook todo era posible y así lo fue, sumando 2 triples seguidos para superar al rival y no dejarlo jugar hasta el final terminando el partido 114 a 102.

Los puntos finales:

Para Oklahoma; Westbrook fue la figura del partido sumando un nuevo triple doble, 38 puntos, 13 rebotes y 12 asistencias; acompañado estuvo Adams con 16 puntos y 13 rebotes; Morrow con 15 y Lauvergne con 16 tantos.

Para Memphis; Gasol fue el goleador de su equipo con 31 puntos para él; mientras que Randolph cerró con 16 puntos y 13 rebotes, Parsons 12 tantos, Allen con 11 y Conley con 18 puntos.