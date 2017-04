Raptors doblega a Pistons

Google Plus

Serge Ibaka

La estrella del partido fue Reggie Jackson (Detroit Pistons) con 20 puntos. Serge Ibaka fue la figura de los Toronto con 17pts.

Los Toronto buscaban terminar una victoria, porque venían en los últimos 4 partidos perdiendo 3 y su rival de turnos serían los Pistons; quienes comenzaron el primer cuarto debajo de los visitantes que rápidamente se pusieron por 5 puntos arriba en el marcador (8-3). Pero luego los locales se despertaron para poder achicar la brecha en el marcador y ponerse por 2pts. (12-9). Si bien ninguno de los dos equipos jugó bien en este primer parcial ya que cometían muchos errores de tiros y defensivos, el cuarto terminaría por la mínima 16 a 13.

Ya en el segundo cuarto, los dos equipos demostraron un mejor juego que en los primeros 12 minutos del encuentro, si bien aún se pudo ver que tenían que mejorar sus defensivas no se detuvieron ahí y demostraron unos buenos ataque y tiros, tanto por el lado de los triples como el de los dobles. De esta manera ponían todo los que tuvieron en el cuarto y el partido lo llevaron palo a palo hasta el final de la primera parte que terminaría nuevamente por una mínima ventaja del lado de los Raptors (40 a 38).

A la vuelta del descanso largo que tuvieron para ver cómo encarar los dos tiempos que seguían; Raptors y Pistons continuaban jugando de la misma manera y demostraron buenos ataque al aro, dejando en claro que si bien tenían errores defensivos no era solamente eso, sino que minuto a minuto marcaban con buena convicción. Pero los locales se pusieron firme y lograron sacar una ventaja de dos triples para finalizar el tercer cuarto 66 a 60.

Para el último cuarto Detroit pudo sacar ventaja rápido y tener la luz del tanteador a su favor por la diferencia de 9 puntos para querer conducir a la victoria, pero Toronto no se dormiría porque no quería empezar el fin de semana con una racha más negativa de la que tenía y por eso empezó a remontar para lograr una victoria, cuando parecía perdida. En este tramo que los visitantes jugaron mejor, los Pistons se dejaron estar y así se le escapó el partido por 87 a 75 antes un equipo que buscó y encontró la recuperación para no terminar con una seguidilla de partidos negativos.

De esta manera, Toronto Raptors queda en la posición número 4 con un récord de 40-29 a favor, camino a los play off de la temporada. Mientras que Detroit Pistons se encuentra noveno en la tabla con un récord de 33-36 en contra.