Miami sigue prendido en la lucha

El equipo de Florida sigue dando batalla en el Este. Foto: NBA

Phoenix Suns se impuso en el primer cuarto contra los locales; aunque fue complicado porque ambos equipo tuvieron problema en su defensiva pero al mismo tiempo se vio una ofensiva muy buena por los dos, ya que mantenían un ritmo muy activo anotando minuto a minuto sin dejar que el rival tomase mucha ventaja. Por eso este cuarto terminó por la diferencia de un triple (26-23), con los Miami Heat abajo en el marcador.

En el segundo cuarto, el elenco local aplastó de manera más contundente en cuanto al ataque, por lo que se le hizo fácil entrar al campo del oponente y además tuvo mejor manejo de balón a partir de los 4:40 minutos, por eso pudo sacar un parcial de 11-0 para tener la luz del tanteador a su favor. De esta manera mantuvo el ritmo con el balón hasta terminar el cuarto para poder ir al descanso largo 59 a 46.

Las estrellas de la noche fueron: Hassan Whiteside, anotando 23 puntos y recuperando 14 rebotes y Tyler Johnson con 17 puntos.

Al salir de los vestidores ambos elencos y comenzar el tercer cuarto, los dueños de casa demostrarían por el buen momento que estaban pasando ya que no aflojaron nunca y sostenían el mismo compas que en la primera mitad y aunque en la primera parte del cuarto anduvieron regular, después supieron remontar la situación. Mientras que Phoenix no encontraba repuesta cada vez que pasaban más los minutos porque le quebraban fácil la defensa y perdían cada vez más el ritmo del encuentro, más allá que anotaban, no lo hacían con mucha frecuencia ya que le faltaba más efectividad y regularidad en el juego. De esta manera Miami terminó con un par parcial de 25 a 17 en el cuarto, haciendo que en el total del tablero marcara una gran preeminencia de 21 puntos (84-63).

Ya en el último cuarto que le quedaba a la competición, fue transitorio para la victoria de los Heat, aunque los Suns ganaron el parcial por 34 a 28 jugando mejor que en los cuartos anteriores, con más regularidad en el ataque y en la defensa que los locales; quienes aflojaron el equilibrio que tuvieron en todo el partido pero aún así la ventaja que marcó en el resultado final fue de 15 tanto, dando una totalidad de 112 a 97 para el triunfo de los dirigidos por Erik Spoelstra.