Con apenas 20 años, Devin Booker se despachó al conseguir 70 puntos

De tan solo 20 añitos y con dos temporadas como profesional, Devin Booker obtuvo lo que a la gran mayoría les cuesta varios años, mientras que otros jamás lo consiguen.

Ante los Boston Celtics, el escolta drafteado en 2015 se adueñó de todas las tapas de los diarios: clavó 70 puntos con 21 de 40 tiros de campo, 4 de 11 triples, 24 de 26 desde la línea de personal, y 51 de esos puntos fueron en el segundo tiempo. Además de bajar ocho rebotes y repartir seis asistencias.



Con su espectacular noche, el de Michigan se unió al privilegiado club de los únicos cinco jugadores en traspasar la barrera de las 70 unidades en un solo partido, algo que ni siquiera el mismísimo Michael Jordán logró (su máximo fue 69). Justamente, estos cinco son Wilt Chamberlain (100 vs. New York), Kobe Bryant (81 vs. Toronto), David Thompson (73 vs. Detroit), David Robinson (71 vs. L.A Clippers) y Elgin Baylor (71 vs. New York).

A pesar de haber conseguido una mejor marca de lo que jamás han logrado jugadores como Jordan, Lebron James, Kareem Abdul-Jabbar o Karl Malone, la alegría no pudo ser completa: los Celtics se llevaron el partido por 130-120 con una nueva espectacular actuación de Isaiah Thomas con 34 puntos.