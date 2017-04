Los Spurs dan pelea

Google Plus

Leonard guió a los Spurs hacia un nuevo triunfo (Foto: NBA).

La pelea por el primer puesto en la Conferencia del Oeste se da entre Golden State y San Antonio. Los Warriors tienen una ventaja mínima en la cima del Oeste, pero los Spurs no se quieren bajar y dan pelea en la punta. Ayer a la noche ganaron 106 a 98 sobre New York en un partido donde los texanos casi clasificados a los playoff se midieron frente a un equipo de la Conferencia del Este que hasta el momento no está clasificando.

El conjunto dirigido por Gregg Popovich dominó a su rival desde el primer minuto, siendo figura del partido Kawhi Leonard anotando 29 puntos y 5 rebotes, pero sobre todo los Spurs contaron con una buena actuación de la defensa. El argentino Manu Ginóbili jugó 19 minutos en los que anotó 4 puntos, 1 rebote y 4 asistencias.

El partido de los Spurs parecía todo tan fácil pero dejaron con vida a los Knicks, que en el tercer cuarto se despertaron y le empezaron a complicar la existencia a la visita de la mano de la dupla Willy Hernangomez, marcando 24 puntos y metiendo 1 asistencia, y Derrick Rose anotando también 24 tantos y 5 rebotes. Mediante esta vía se empezaron a acercar, pero San Antonio lo supo cerrar mejor con la permanencia del balón y la técnica como instrumentos imprescindibles para llevar el partido a la victoria, sumado a eso la excelente actuación de la defensa.

Principales posiciones:

Conferencia Este: Cleveland, Boston, Washington, Toronto, Atlanta, Milwaukee, Indiana y Miami.

Conferencia Oeste: Golden State, San Antonio, Houston, Utah, LA Clippers, Oklahoma City, Memphis y Denver.