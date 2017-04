Minnesota gana de la mano de Rubio

Minnesota Timberwolves derrota a Los Ángeles Lakers ampliamente por 119 a 104

Se enfrentaron dos equipos, Los Ángeles Lakers y Minnesota Timberwolves, que tratan de terminar de la mejor manera que pueden la temporada regular; pero en esta ocasión el que sigue mejorando en estos dos últimos encuentros son los Timberwolves ya que sumaron un nuevo triunfo con su jugador estrella, el español Ricky Rubio, quien obtuvo su mejor estadística en su carrera logrando 33 puntos y demostró una buena actuación porque también logró 10 asistencias.

El buen juego que propuso el local hizo que rápidamente en el primer cuarto sacara diferencia de 13 puntos y así dominar gran parte de los primeros 12 minutos. Pero el visitante no se dejaría doblegar sin dar pelea en un palo a palo, donde demostró que podía jugar fluidamente y es por eso que llegó a sacar parciales de 8-0, hasta igualar el marcador y finalizar en 37 por lado.

Para el segundo cuarto, el juego de ambos siguió siendo un poco meno irregular por lo que la competición se hizo más reñida. Hasta que los de Minnesota apretaron el acelerador para poder sacar la desigualdad que quisieron obtener anteriormente y es por eso que se fueron al descanso ganando por siete tantos arriba (67-60).

Al comienzo de la segunda mitad, los dueños de casa no aflojaron el ritmo y nuevamente tomaron las riendas del encuentro para que la luz del tablero diera una preeminencia mayor a 10 puntos (80-68). Aunque Los Ángeles Lakers no bajaron los brazos nunca y seguían anotando, no lo hacían con gran fluidez porque los locales no se lo permitían ya que tenían una defensiva más sólida para terminar el tercer cuarto por 96 a 82.

Ya en el desenlace del enfrentamiento, fue cuestión de ver el mismo compa que traía el partido para que los Timberwolves efectuaran lo que sería su victoria por 119 a 104, ya que los Lakers no pudieron encontrar una repuesta en su juego precario, tanto defensivamente o ofensiva. Aun con el resultado que se dio, ambos elencos siguen en la parte baja de la tabla de posiciones en la Conferencia del Oeste.