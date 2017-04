North Carolina se proclamó campeona de la NCAA

Google Plus

Luego de una final frustrada por un tiro ganador el año pasado, la universidad de North Carolina llegó hasta la última instancia una vez más y esta vez sí pudo gritar campeón. En el lado de enfrente estuvieron los Bulldogs, que disputaron un gran torneo, cerraron con un récord de 37-2 y jugaron la primera final en su historia.

La figura del encuentro fue Joel Berry II, ya que anotó 22 puntos, otorgó 6 asistencias y fue nombrado MOP (Most Outstanding Player) del partido. En Gonzaga, la figura Nigel Williams-Goss sumó 15 tantos, 9 rebotes y 6 pases gol.

Joel Berry II | Foto: Imagen web

Un primer tiempo que tuvo a los Bulldogs siempre un paso más adelante que el rival de la mano de Williams-Goss y Josh Perkins, que supo controlar el encuentro para los suyos (13 puntos en la primera mitad). North Carolina, equipo con historia en finales, no encontró su total esplendor ofensivo y provocó varios fallos en defensa, lo que lo llevó a estar siete puntos abajo (14-21), una diferencia que se repetiría un par de veces más en los primeros veinte minutos. Más tarde, los Tar Heels fueron encontrando el juego adecuado para tratar de achicar una distancia que siempre fue corta. Su gran figura, Justin Jackson, no estuvo tan cómodo pero aportó puntos en momentos donde su equipo lo pidió para no perderle pisada a los Bulldogs. Joel Berry fue la ayuda (9 puntos) y así se fueron al descanso abajo por tres: 32-35.

Los Tar Heels dieron vuelta la historia en el comienzo del ST y pasaron a liderar por cinco (40-35). Pero Gonzaga reaccionó y clavó un 8-0 para volver al frente (40-43). El partido fue tomando color de final con el correr de los minutos y la paridad comenzó a verse en el juego y en el resultado. Ninguno de los dos pudo sacar una luz de distancia, situación que puso más tensión en la noche de Phoenix. En el tramo final, Gonzaga puso todas las fichas en su figura, que si bien convirtió los últimos 8 puntos del equipo, no pudo cambiar el rumbo de las cosas cuando fue bloqueado por un rival teniendo el marcador por poco (68-65). La sentencia del juego se vio con una volcada en un contraataque de Jackson y un tiro libre del MOP sentenció la historia 71-65.

North Carolina sumó su sexto campeonato –tres con Roy Williams como DT- y se ubica tercero en la tabla histórica, que tiene como líder a UCLA (11) y le sigue Kentucky (8). La agónica derrota sufrida ante Villanova quedó en el pasado y los Tar Heels vuelven a reinar en la NCAA.