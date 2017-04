Triunfo e historia

Google Plus

En el Chesepeake Energy Arena; fue hoy el lugar donde se hizo una nueva historia en la NBA; donde no solo Oklahoma City se llevó un amplio triunfo ante Milwaukee Bucks para posicionarse cada vez más en los Playoffs que están la vuelta de la esquina; la estrella Russell Westbrook logró un nuevo triple-doble, el número 41, en la temporada y con esto empató al logrado por Oscar Robertson, pero asimismo poder superarlo en los últimos juegos de la temporada regular.

Aun así un partido donde el local lo llevó de principio a fin a su merced; pero un primer cuarto que comenzó ajustado yendo rápido punto a punto con ataques rápidos y bajo el poste para asegurarse la canasta; en el que Westbrook y Adams fueron quienes pusieron una primera ventaja para el local que poco duro ya que Antetokounmpo y Middleton emparejaron el marcador, tanto a tanto siguieron en el que por una bandeja fue Oklahoma que se mantenía arriba, pero con la entrada de Abrines llegó el triple poniendo más ventaja al tablero, en el que luego Kanter volvió a sumar dos bandejas seguidas sobre el final, y sin dejar pensar a los Bucks fue Abrines que con una pelota perdida puso otro triple sobre la chicharra dejando todo 28 a 20.

Luego de calentar los motores, el segundo cuarto fue una masacre para Milwaukee que no podía contener al local por ningún lado y las pérdidas de pelota le terminaron costando caro, cerrando un parcial de 35 - 19 en el que la visita intentó llevar un arranque tanto a tanto con Dellanova y Middleton, pero Abrines tenía la mano on fire y se llevó dos triples seguidos que luego Oladipo tendría un tiro desde afuera para él también; desconcertados los Bucks intentaron seguir jugando donde Hawes empezó a sumar puntos para su equipo con un triple y luego manteniéndolo a bandejas; pero con la entrada de Westbrook los Thunder siguieron más imparables que nunca donde Adams y McDermott fueron tomando protagonismo bajo el poste. La visita trato de llevarlo punto a punto con Beasley y Middleton pero McDermott no paraba de llegar a seguir sumando, en donde la mala noticia la tuvo Abrines que ante una mala caída terminó con un esguince en su tobillo impidiéndole seguir lo que restaba de partido, pero dejando el entretiempo 63 a 39.

Luego de la paliza antes del entretiempo, el tercer cuarto fue mucho más parejo donde Oklahoma ya tenía casi asegurada la victoria y solo tenía que mantenerla; sacando un parcial 26 - 20. En el que rápidamente se puso punto a punto los minutos, donde Gibson se fue haciendo cargo de los tantos del local, mientras que Middleton con Antetokounmpo llevaban el marcador para la visita; ya con un triple - doble casi conseguido Westbrook se dedicó asistir a sus compañeros, Adams, McDermott y Roberson llevaban el juego interno impecable e imparables ante la defensa de los Bucks que solo pudieron seguir sumando hasta cerrar los minutos con Beasley y Monroe, en el que Oklahoma se mantuvo arriba en el resultado con Kanter y Sabonis, dejando todo 89 a 59.

Con el resultado casi cerrado, el último cuarto fue solo para cerrar el encuentro, ya con un triple - doble, Oklahoma puso un equipo suplente para llevar los minutos finales; en el que dio comienzo con dos triples de Sabonis mientras que Kanter se mantuvo firme bajo el poste, sin respuesta quedaron los Bucks donde solo Beasley siguió efectivo llegando a las bandejas. Punto a punto sin muchos altibajos fueron llevando los últimos minutos de juego, con Cole y Christon para el local, asimismo Payton II acompañado de Hawes y Maker le sumaban a la visita; pero fue Grant para los Thunder que con mucho mayor rodaje de la pelota terminó logrando las últimas llegadas al aro, para terminar el partido 110 a 79.

Los puntos finales:

Para Oklahoma; la estrella fue indiscutiblemente Russell Westbrook, con su nuevo triple - doble (12 puntos, 13 rebotes y asistencias); acompaño a Kanter el goleador del encuentro con 17 tantos para él, mientras que Abrines finalizó con 12 tantos hasta su lesión, al igual que Gibson logrando el mismo puntaje, y Christon con Sabonis sellaron 10 y 11 puntos respectivamente.

Para Milwaukee; el goleador fue Beasley con 14 puntos, pero Antetokounmpo fue la figura con 11 tantos y 10 rebotes; mientras que Hawes selló un buen partido con 10 puntos para él.