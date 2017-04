Nuggets batalla y deja matemáticamente afuera a Pelicans

Tanto Nuggets como Pelicans tenían la necesidad de ganar, pero como sabemos que en este deporte nos da a un solo ganador sí o sí; los visitantes se impusieron en un partido donde no fue apto para cardíacos, ya que nos dieron un juego aceptable más allá que ambos elenco tuvieron muchas irregularidades. Como se pudo observar en el primer cuarto, donde pasaron muchos minutos sin convertir y aunque por memento en los primeros 12 minutos tenían un buen juego en ofensiva porque no dejaba de ser un encuentro bien reñido, para dos equipo que trataban de seguir luchando por el último boleto que da el campeonato para llegar a los play off, pero finalmente este parcial finalizaría a favor de New Orleans por la desigualdad de 2 dobles (31-27).

En el segundo cuarto pudimos ver la misma pasión y deseo que nos ofrecían los equipos para obtener la victoria, más allá que los locales se llevarían nuevamente el parcial a favor; le costó porque los visitantes nunca bajaron los brazos y seguían anotando de la misma manera que lo hacia su rival. También pudimos ver que los dos conjuntos mejoraron la defensiva, pero aun así no dejaban de tener errores y eso fue la clave para que el partido sea trabado; llegando a culminar la primera mitad por una ventaja de 2 triples (75-69) a favor del local.

A la vuelta del descanso largo, fue aún más peleado el choque entre estos dos gladiadores que necesitaban de una conquista para seguir adelante con sus sueños. Por lo que se daría otro cuarto aún más reñido que los otros porque en esta ocasión Denver se pudo poner varias veces arriba en el tanteador, más allá que los Pelicans terminaron ganando este tercer cuarto por una mínima más chica que en los tiempos jugados anteriormente (105 a 102).

Ya jugando los últimos 12 lapsos del encontronazo, los dos grupo tenían que poner todo el combustible que le quedaba para seguir teniendo esperanza de llegar a la post-temporada; pero rápidamente la visita sacaría una superioridad de 4 puntos para luego ampliar una preeminencia de 9 tantos con respeto al oponente. Aun así esta colisión entre los dos no finalizaría con una gran extensión en el marcador, ya que New Orleans no se quedó con los brazos cruzados porque llego a empatar el tanteador en 131. Sin embargo el último suspiro lo dio Denver para llevarse el éxito por una diferencia de un solo triple (134-131).

Aun con la derrota que obtuvo Pelicans, que efectivamente lo deja sin chance de seguir peleando en esta temporada regular. El anotador de la noche fue Anthony Davis con 41 tantos y por el lado de Nuggets fue: Danilo Gallinari quien finalizó con 28 unidades convertidas.