Un iluminado Beal le da la victoria a Washington

Fuente: Foto de NBA

Washington buscó ganar para seguir peleando el tercer puesto de la conferencia del Este antes de los play off, ante un New York ya eliminado, pero no se le hizo fácil porque desde el primer cuarto el local le jugó palo a palo dando todo lo que tenía; pese que los visitantes supieron imponerse en los minutos siguientes donde pudieron cerrar los primeros 12 minutos estando arriba por 33 a 27.

Aún así, en el segundo cuarto no dejó de estar parejo ya que los dos equipos ponían todo su arsenal para poder sacar ventaja del otro, pero aún así las defensivas de ambos elencos no estaban muy afianzadas para poder detener al rival varios minutos, solo era cuestión de que las ofensivas de algunos de los dos cometieran errores y poder aprovechar esas oportunidades; que se dio en varias oportunidades para que los Wizards se fueran al descanso con una ventaja de 8 puntos (59-51).

Ya después del respiro del entretiempo, los jugadores volvieron para seguir batallando en un encuentro donde ninguno perdía el ritmo porque ambos conjuntos estaban sedientos de una victoria. Aún así, la visita supo romper el equilibrio que venía trayendo el partido para ponerse arriba por 10 tanto de diferencia (66-56) y de esta manera supo mantener la preeminencia que tenía sobre su rival. Aunque el local no se dejó que nunca lo doblegaran por mucho, por eso el tercer cuarto terminó con una discrepancia no tan abundante en el tanteador (82-75).

Se llegó al último periodo donde las cuestiones del partido se pondrían más reñida aun, es por eso que los Knicks supieron aguantar el ataque rival y perseguir con una ofensiva más estable que en los cuartos anteriores, para luego a falta de un minuto para terminar la colisión entre ambos elencos empatar el tanteador en 101; pero gracias al buen juego que tuvo toda la noche Beal pudo meter un triple para sacar rápido una ventaja a favor de Washington, que luego con dos tiros libres cerraría el partido 106 a 103.

Con este resultado Washington Wizards le sigue pisando el talón a los Raptos por el tercer lugar de la tabla de posiciones en la Conferencia del Este camino a los play off. Mientras que Carmelo Anthony anotó 23 unidades y 4 asistencias a favor de New York Knicks.