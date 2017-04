Miami sigue con vida y Cleveland cayó al segundo lugar

No le salió bien a Tyronn Lue darle descanso a LeBron James (0-7 cuando no juega) y a Kyrie Irving (además de no contar, por lesión, con Tristan Thompson); pese a que contó con un inspirado Deron Williams (35+7+9), no le alcanzó para doblegar a Miami Heat (40-41). El conjunto de Erik Spoelstra venció 124-121 a Cleveland Cavaliers (51-30), que perdió el liderato del Este a manos de Boston y con un partido por jugar parece difícil que se le escape.

El Heat hizo lo que debía para mantener las esperanzas para clasificar a la postemporada: ganar; los 24 puntos de Tyler Johnson, incluidos los últimos cuatro que le dieron la victoria a Miami en el tiempo extra. Hassan Whiteside volvió a lograr otro doble-doble bestial de 23 puntos (8/14 de campo) y 18 rebotes, y fue clave en la lucha bajo el tablero para esta victoria.

Josh Richardson aportó 19 unidades (8/14 intentos), seis rebotes, cuatro asistencias y cinco robos, mientras que Goran Dragic finalizó con 15 unidades, incluido el doble del empate en el tiempo regular (108-108). Además, James Johnson añadió 16 unidades y nueve rebotes.

Por parte de Cleveland, supo estar al frente en el marcador en el primer cuarto (37-24), y que pese a caer en el segundo período se fue al descanso con ventaja (60-56); tuvo un gran tercer cuarto, cerrándolo con una ventaja de once puntos (91-80), pero que en el final se cayó. Rápidamente igualó el juego Miami en el parcial final y lo pudo igualar el juego en 108; tuvo la última pero no pudieron sacar el tiro a tiempo. Ya en el tiempo extra, otra vez un juego igualado, Cleveland se puso 121-120 gracias a un triple y falta de Deron Williams, pero Tyler Johnson con cuatro tiros desde la línea liquidó el juego.

Deron Williams tuvo una gran noche, anotando 35 puntos (14/25 de campo), capturando siete rebotes y dio nueve asistencias, aunque la mancha negra fueron las 10 pérdidas, en sus 46 minutos. Kevin Love logró un doble-doble de 25 unidades (8/18) y 10 rebotes. Channing Frye (21+7) y Kyle Korver (18+8) desde el perímetro hicieron daño. Sin embargo, el equipo cayó a la segunda colocación del Este y volvieron a caer sin LeBron en cancha.