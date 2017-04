Pacers gana yse afianza camino a los Playoffs

Google Plus

Con un Paul George encendido Indiana gano y sigue camino a los Play Off Fuente: Foto de NBA

Con un Pacers necesitado de una victoria para seguir peleando por un puesto en los Playoffs, se enfrentó con un 76ers siempre complicado y que quiere terminar de la mejor manera la temporada regular. Y así fue pero no en el primer cuarto, porque en los primeros 12 minutos la visita demostró una determinación y efectividad; donde rápidamente sacó ventaja de 11-2 para mantener el partido a su ritmo y poder finalizar la primera etapa con una gran desigualdad de 35-20.

En el segundo cuarto la cuestión entre ambos elenco se pondría más pareja, a causa de que 76ers empezó a jugar mejor en cuanto a lo defensivo y a los tiros, aunque no significó que el visitante aflojó la regularidad que traían puesto que nunca dejó de atacar y anotar para seguir arriba con toda tranquilidad. Es por eso que los conjuntos se fueron al descanso largo con una gran disimilitud de 10 puntos (64-54) a favor de Indiana.

Ya en la tercera etapa del encuentro, la situación se pondría aun más persiste porque Philadelphia siguió apretando el acelerador para luchar un partido que lo tenía cuesta arriba y es por eso que pudo achicar el marcador a 66-61. Pese al buen momento que el local estaba pasando, Pacers no le permitió concretar la remontada al 100% y por eso que toma una nueva preeminencia considerable para poder cerrar el periodo 90 a 79.

Con un triunfo prácticamente asegurado por parte de Indiana para poder estar mas cómodo en la tabla de posiciones de la Conferencia del Este, el dueño de casa no se rendía y siguió mejorando para poder cambiar el escenario a su favor pero pese al intento continuo, el gran juego del rival no aflojaba porque cada vez mas aumentaban no solo la ventaja sino la eficacia de los tiros de campo y de la línea de tres. Por lo que llevó a concluir el choque entre ambos con un resto justo de 120 a 111 a favor de los Pacers, debido al rendimiento y demostración táctica del uno y otro.

Es por eso que con la victoria que alcanzó Indiana se coloca en el séptimo puesto de la Conferencia del Este; a tan solo una mínima diferencia de los Chicagos Bulls y Miami Heat, conjuntos que también pelean entro los últimos puesto que permite la competición para poder entrar en la post-temporada.