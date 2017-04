Dominio total de los Bucks en su casa

Google Plus

un Bucks demoledor pone la serie a su favor por 2-1

En la noche de este jueves pasado la serie se trasladó a la casa de los Bucks, quienes demostraron un dominio categórico ante unos Raptors desconocidos, donde la defensiva del local se mostró bien firme antes los intentos de ataque de los visitantes y es por eso que en el primer cuarto el equipo verde sacó una ventaja de 20 unidades, donde se vio reflejado la efectividad en tiros de campo, por lo que pudo cerrar los primeros 12 minutos 32 a 12.

Para el segundo cuarto, Toronto remontoóen cuanto a su forma de plantear su juego pero siguió siendo menor que Milwaukee porque su rival no disminuía su ritmo y tiros de campo. El elenco del Coach Dwane Casey no supo frenar las envestidas que tenía el rival, por lo que terminaron la primera mitad con un rendimiento muy indolente y debajo en el marcador por 57 a 30.

A la vuelta del descanso largo uno pensaría que el partido pudo a ver tenido un cambio de ritmo y de marcador como suele pasar en la mayoría de los partidos que tiene la competición, pero en el caso del tercer lapso que sostenían ambos conjunto no se pudo dar porque aun el grupo de Khris Middleton no daba marcha atrás y prosiguió con una defensiva y ofensiva impecable, casi sin errores de margen, por lo que Toronto no encontraba respuesta ni siquiera en su juego. Por lo que cada jugador de Milwaukee tuvo su momento en el partido para brillar y sacar una ventaja de más de 30 tantos, por lo que hicieron que el tercer cuarto finalizara 78 a 46.

En el último periodo nada sería diferente a lo que se vio en los minutos anteriores porque solo fue cuestión de cumplir con anotaciones prevista, que no modificarían en el resultado, ya que no solo se destaco la forma de jugar del dueño de casa, sino que también en este tercer juego entre ambos por los Playoff se destaca el mal desempeño que tuvieron DeMar DeRozan y Kyle Lowry, quienes erraron muchos goles de campo. Cabe destacar que los visitante salieron ganando en este parcial 31 a 26; mas allá que el encuentro finiquitó en un marcador amplio de más de 25 unidades (104 a 77); por lo que los Bucks ponen la serie 2 a 1 a su favor.

Los máximos anotadores en el partido fueron Khris Middleton (MIL.) con 20 tantos y Delon Wright (TOR.) con 13 unidades; en cuanto a los rebotes se destacaron Jonas Valanciunas y Giannis Antetokounmpo, con 7 y 8 respetivamente. Más allá de los números y de lo sucedido en cuanto al juego se deberá superar rápidamente por ambas partes porque se disputaran el cuarto punto de la serie el sábado 22 de abril.