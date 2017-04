Argentino vuelve a la victoria

Google Plus

la impecable actuación de Massey no le alcanzó a Libertad

Argentino necesitaba recuperarse porque venía de una derrota, mientras que Libertad quería seguir prolongando su buen momento en La Liga; pero desde el primer cuarto el Turco supo imponer su juego, para poder levantar cabeza en la competición, ya que pudo en primera instancia sacar un parcial de 10-2 para poder jugar con más tranquilidad. Con muchas irregularidades de la visita, el local pudo capitalizar con buena efectividad los rebotes y goles de campo para poner al final del cuarto un resultado de 24 a 14 a su favor.

En el segundo cuarto el encuentro aun seguía a favor de los dueños de casa porque constantemente buscaron extender la desemejanza que tenían con respeto a su competidor, es por eso que llegaron a tener una ventaja de 12 puntos (31-19); sin embargo los Tigres no se iban a dejar doblegar tan tempranamente y es por eso que tuvieron que mejorar su juego para luego ponerse a tiro de su rival (30-37) y es por eso que al terminar la primera mitad la diferencia entre ambos es de un triple más un doble (44-39) a favor de los Juninenses.

Al retornar del descanso largo, Argentino apretó enseguida el acelerador para no peligrar el resultado parcial que tenía a su favor y por eso que talego una superioridad de 10 puntos de ventaja contra su contrincante (51-41). Y mas allá que el elenco de Sunchales intentara jugar palo a palo, no podía porque no tuvo una buena defensiva y por lo tanto le extendieron más la primacía, al punto que el tercer cuarto finalizó por más de 15 tantos de desigualdad (69-52).

Para el último periodo el resultado del encuentro no se modificó más allá que fueron los únicos 10 minutos donde se jugó palo a palo, pero con una defensa muy inactiva por parte de los Tigres, por lo que llevó a finiquitar el partido por 90 a 80 a favor del oriundo de Junín. El apuntador en el Fortín de las morochas fue el foráneo Novar Gadson con 22 puntos, seguido por Juan Cangelosi con 19 y Chaz Crawford aportó 16 tantos y 14 rebotes; mientras que por el lado de Libertad fue Jaremiah Massey, autor de 26 unidades y 5 rebotes.

En el próximo compromiso que sostendrá Argentino es contra Estudiantes y Libertad con Bahía Basket.