Ferro volvió al triunfo

Google Plus

Ferro remonta un partido complicado para alzarse con la victoria

Camino a los Playoff, Ferro recibió en su casa a Olímpico y desde el comienzo no le fue nada fácil porque no tenía buena defensiva para poder frenar al rival; tampoco tuvo buenos ataques debido a que eran muy predecibles las jugadas de campo y se la bloqueaban fácilmente para evitar su anotación. Por lo que llevó a que la visita rápidamente se pusiera con un parcial de 9-0 para luego ponerse 11-0; aún así no significaría la caída temprana del local porque pudo remontar el marcador en un 9-0 para que en acto seguido se pudiera poner arriba y llegar a finalizar el primer cuarto 21-16.

Con ambos conjuntos apretando el acelerador y dando un buen partido que ver, no se sacaban mucha diferencia de puntos; hasta que con algunas irregularidades los santiagueños se pudieron poner adelante por 29-26, por lo que Fernando Duró pidió tiempo muerto para reordenar la estrategia. A la vuelta los verdolagas pusieron el partido parejo devuelta, tanto que pasaron varios minutos sin anotar uno y otro por lo que llevó a Álvaro Castiñeira tiempo fuera con 2:11 para el entretiempo para reconstruir las estrategia de su equipo pero aún así no pudieron evitar terminar la primera mitad abajo, aunque fue por la mínima (35-34).

En la reanudación después del descanso largo, los dos elenco tuvieron casi dos minutos sin anotar hasta que Olímpico pudo romper con la situación en la que se encontraba el encuentro y a partir de ahí dominaría mejor el balón y las oportunidades de anotación en la línea pintada, gracias a que Ferro cometió muchas irregularidades en defensa. Sin embargo el tercer cuarto no concluyó con gran amplitud en el tablero, pero por primera vez se paso de cuarto con la visita arriba aunque fuese por la mínima (52-53).

En el último período se jugó muy parejo y con mucha garra porque ambos querían la victoria; pero no se pudo decir con claridad quien iba a dar el último golpe porque tanto Ferro como Olímpico no aflojaron nunca y se ponían arriba en el marcador un rato cada uno. La situación no cambio hasta que el coach de los santiagueños pidió tiempo fuera y los mismo cometieran error para favorecer al local con errores defensivo, razón que los dueños de casa supieron aprovechar para sacar la máxima preeminencia que obtuvieron en todo el juego, que fue de 9 tantos, para luego finiquitar por 74 a 65.

El próximo compromiso que tendrá Ferro será contra Hispano; mientras que Olímpico se medirá con Argentino de Junín.