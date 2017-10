La magia del Heat no alcanza para superar a Orlando

Fournier, el héroe para que Orlando consiga la victoria. Foto: Pagina Oficial Orlando Magic

A fines de la apertura del miércoles, en el Amway Center, Evan Fournier anotó 23 puntos y fue el mejor encestador de los Magic de Orlando, que superaron 116-109 a los Heat de Miami en el primer juego de temporada para ambos equipos.

En el primer cuarto, los locales pudieron terminar con tantos a favores (32-37), si bien no le fue fácil debido a que el equipo rival nunca amaino del todo su terreno de juego y es por lo que el marcador no mostraba tanta paridad entre ambos. Para el segundo cuarto, no se perdería el ritmo de un juego bien ajustado entre los dos elencos porque ambos querían ampliar la ventaja y más cuando el período estaba igualado en 49 unidades. Sin embargo no se irían al descanso amplio con mucha superioridad, pero esta vez fue a favor de Miami la ventaja obtenida (58-55).

En el tercer chico, los Heat volvieron para llevarse el encuentro a como diera lugar y es por eso que desplegaron un juego excepcional en ambos lados; logrando alcanzar por primera vez en el partido una diferencia de más de 10 puntos (79-64), con 5:25 por jugar en el cuarto. El que encabezó los buenos momentos que tuvieron los de Florida fue Hassan Whiteside, quien terminó con 26 unidades y 22 rebotes. Y es así como el tercer capítulo finalizó a favor de los Heat por 88-78.

Pero el otro jugador de la noche fue el francés Fournier, quien frenó la embestida de Miami al anotar siete puntos en los últimos 2:27, incluyendo un enceste a 30 segundos del final. El Heat se colocó con desventaja de 17 unidades a inicios del último cuarto, pero logró descontar a dos a falta de 2:39. Fue entonces que Fournier logró el primero de sus tres importantes encestes, un triple que puso a Orlando al frente 108-103. De esta manera, los Magic pudieron controlar el partido y finiquitarlo por 116 a 109 a su favor.

Próximo Partido:

Orlando Magic: Brooklyn Nets, viernes 20 de Octubre

Miami Heat: Indiana Pacers, Sábado 21 de Octubre