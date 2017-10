Utah paró a Westbrook

Google Plus

Foto: NBA

En el Vivint Smart Home Arena, Utah recibió a Oklahoma que había ganado en su presentación en la NBA; mientras que los locales ya sumaban su tercer participación y con mucho esfuerzo en la defensa parando a Westbrook, siendo asimismo parejos en todos los cuartos sobre todo en la primera mitad, se pudo llevar un buen partido.

Una primera parte, donde Utah arrasó dejó casi sin jugar a la visita que recién se pudo acomodar en el final, siendo tarde para superar al rival. El primer cuarto, fue todo; con mucha paridad en los primeros minutos punto a punto; con Ingles de un lado y el trío del otro, sin embargo pasando la mitad de los minutos la visita se fue quedando en las llegadas al aro y los Jazz no perdonaron, un triple de Burks y luego yendo al poste bajo sacaron ventaja cerrando 21 a 14.

El segundo cuarto, fue más parejo en cuanto al parcial 23 - 20; los Thunder se quisieron acomodar para emparejar el marcador pero no podían para a los locales que no paraban de llegar. Con un comienzo tranquilo, Antonhy parecía que quería acercar a la visita, pero Utah no solo que devolvió el mismo tiro, sino que paro momentáneamente al rival y fue sacando cada vez más diferencia a libres; recién pasando la mitad de los minutos con un triple volvió anotar Oklahoma. Asimismo, el show llegó a los 3 del final, con Rubio alejando aun más a su equipo; pero Antonhy y George poniendose los puntos a su favor pusieron el entretiempo 44 a 34.

La vuelta al partido, fue lo mismo de lo que se venía viendo; Utah imparable y Oklahoma que intentaba sumar y no quedarse muy lejos en el marcador; quizás si hubiera sido más parejo en la primera parte; el final hubiera sido a puro juego; pero la suerte terminó siendo para el local.

El tercer cuarto, fue parecido al entretiempo; parejo en el parcial 29 - 23, pero los Thunder no podían parar al rival. Sin embargo, el comienzo fue favorable para la visita que a triples se puso a 4 de diferencia, poniendo presión a los locales que con Rubio e Ingles salieron a devolver los triples que George había sumado. Pero el encuentro se calmó y dejó de ser un ida y vuelta; Ingles y Gobert volvieron alejar a su equipo, mientras que George y Antonhy hacían de todo para no alejarse del marcador. Sin embargo, Ingles con el equipo fueron a rematar en el final y más allá de las bandejas de Antonhy terminaron 73 a 57.

El último cuarto, es el partido de Oklahoma, con un parcial 23 - 30, tarde para salvar el triunfo. A triples, llegaba la visita entre Antonhy y Felton, con Abrines sumando desde adentro del área; acortando el marcador, pero punto a punto se pusieron lentamente entre los equipos con Adams tomando el mando de la visita bajo el poste y Rubio del otro lado. Sin embargo, con los minutos ya casi finalizando la visita que no paraba de llegar, no pudo ni emparejar el resultado cayendo 96 a 87.

Síntesis:

Utah Jazz: Ingles 19, Favors 13, Gobert 16 p; 13 r, Rubio 16, Johnson 12, Burks 8, Neto y Sefolosha 4, Udoh y Mitchell 2.

Oklahoma: George 22, Antonhy 26, Adams 9, Westbrook 6p; 13 r; 9 a, Roberson, Grant y Huestis 3, Abrines 7, Felton 8.