Booker trajo un poco de tranquilidad a los Suns

Phoenix encontró respiro luego de tres caídas en fila. Foto: NBA

Fueron días intensos los últimos días en Phoenix. Todo empezó cuando su base titular, Eric Bledsoe, comunicó por la red social Twitter, que ya no quería estar más en la franquicia. Rápidamente los rumores se expandieron y los posibles traspasos empezaron a ser oídos. Pero no todo terminó ahí, sino que el técnico Earl Watson fue despedido como entrenador con sólo tres juegos en la presente campaña. Por lo cual, el panorama pintaba más que complicado para los Suns, que ya sabían por comunicado de prensa que no contarían con su DT ni Bledsoe en el juego frente a Sacramento Kings.

Pero los partidos ahí que jugarlos. A pesar de seguir en un proceso de reconstrucción, los Suns se alzaron con una ajustada victoria por 117 a 115, para encontrar paz y tranquilidad en horas de muchos problemas en las oficinas del club.

Devin Booker lideró a su escuadra con 22 puntos y 5 asistencias, perseguido de cerca por Marquese Chriss, con 19 unidades, y Mike James con 18 tantos.

Del lado visitante, los mejores desempeños estuvieron en la banca, donde Garrett Temple completó el juego con 23 puntos (6-8 en triples), y el rookie De'Aaron Fox finalizó con 19 tantos. Para destacar, el base/escolta titular Buddy Hield culminó con 14 unidades y 5 robos.

En el transcurso del juego, rápidamente sacó una ventaja de 19 (36-17), gracias a la buena conexión entre Chriss, Booker y Alex Len. En los Kings, todo era confusión y no parecía estar centrado en el juego. Pero todo cambio en el segundo chico, donde los jugadores de primer año, Bogdan Bogdanovic y Fox, encestaron en reiteradas ocasiones, y junto con Kosta Koufos, vital en el poste bajo, se fueron al descanso perdiendo 59 a 51.

El tercer segmento inició de la mejor manera para Phoenix, que por medio de Booker y Chriss, sacaron una nueva brecha de distancia, aunque Hield tuvo su mejor intervención en el juego y, junto con Justin Jackson, mantenían cerca a su equipo. Sobre el final, Tyler Ulis con un doble, sacaría 11 de diferencia entre ambas franquicias.

En el último parcial, los Kings estuvieron cerca de levantar la diferencia el juego, más que nada gracias a los cuatro triples de Temple y las perforaciones en la pintura de Fox. Con un doble de éste último jugador, el partido estaba empatado en 112 con 58'' segundos en juego. Ahí Booker encestó cuatro libres y Troy Daniels uno más, para sacar diferencia de un doble. El intento de realizar el beat-buzzer vino del encendido Temple, pero al fin y al cabo no hubo posibilidad y se acabó con la primera alegría del equipo local.

El próximo cotejo de los Suns (1-3) será este miercoles ante Utah Jazz, mientras que los Kings (1-3) jugarán el jueves ante New Orleans Pelicans.