Los Blazers se hacen fuerte de local

Christian McCollum, la figura de la noche.

Portland Trail Blazers recibió a New Orleans Pelicans, en un duelo correspondiente por la Conferencia del Oeste. La figura del partido fue Christian McCollum metiendo 23 puntos para el elenco local y de esta manera se ubica cuarto en las posiciones.

El encuentro comenzó de mejor manera para Portland que se quedó con el primer cuarto gracias a una anotación de bandeja, convertido por Ed Davis, poniendo el marcador 29 a 19 cuando el tiempo llegaba a su fin. Sin embargo, el segundo período cambiaría de dueño y pasaría a estar en manos de New Orleans que levantaría su nivel de juego por medio de E’Twaun Moore, que convertiría un triple para empatar el partido pero Meyers Leonard de Trail Blazers metería otro triple para seguir arriba en el tanteador aunque nuevamente los Pelicans lograrían emparejar y ponerse en ventaja por primera vez en la noche por medio de un tiro libre convertido por Jrue Holiday, de esta manera finalizaba la primera parte 48-47 a favor de New Orleans.

Tras el descanso el partido siguió siendo liderado por New Orleans, siguió manteniendo el ritmo del cuarto anterior siendo agresivo en cada ataque. De esta manera, los Pelicans con los tiros de Tony Allen, Moore, Holiday, sumado a eso una anotación hundida de DeMarcus Cousins faltando 49’’, extendería la ventaja para el equipo de New Orleans terminando el tercer cuarto por 73 a 71.

Ya en el último cuarto Portland le haría notar su localía a New Orleans para llevarse la victoria, donde con un triple de McCollum lo daría vuelta para poner el tanteador 77 a 76. Pero los Pelicans no se quedarían atrás y lograrían empatar en el marcador por 79-79 a los 9’ 06’’ a través de un tiro libre de Cousins aunque Trail Blazers rápidamente sacaría diferencias por medio de un tiro de gancho de Davis, sin embargo New Orleans lo igualaría nuevamente tras una anotación de Ian Clark no obstante Portland volvería a ponerse arriba en el tanteador gracias a McCollum. De esta forma, minutos después Trail Blazers cerraría el encuentro por 103 a 93 con un tiro libre del mejor jugador de la noche para conseguir la victoria y seguir haciéndose fuerte de local.