Harden se llevó todos los flashes

Ni así pudieron parar la noche estelar de Harden. Foto: NBA

En una gran noche de básquet, la NBA visualizó una gran actuación de James Harden con sus Houston Rockets, que anoche ganaron 137 a 110. Pero la figura del Barba brilló al culminar con 56 puntos y 13 asistencias. El conjunto texano con esta victoria se mantiene al frente de la Conferencia Oeste. Eric Gordon, con otros 20 tantos, Trevor Ariza con 14, y el brasileño Nene Hilario con 13 unidades fueron los líderes de una cómoda victoria en el Toyota Center.

El francés Rudy Gobert con 13 tantos, Derrick Favors y Rodney Hood con 12 cada uno, Joe Ingles con 11 y Ricky Rubio con 10 fueron lo más destacado de los Jazz.

Spurs ganó nuevamente pero sin Manu

El conjunto de Gregg Popovich venció sin muchos problemas a Phoenix Suns 112 a 95 en condición de local. LaMarcus Aldridge con 21 puntos y nueve tableros fue el líder de los texanos, seguido por el australiano Patty Mills con 17 tantos, Danny Green con 14, Dejounte Murray con 13, Rudy Gay y Bryn Forbes con 12 cada uno, y Brandon Paul cerrando con 11.

Cabe destacar que el argentino Emanuel Ginóbili no vio acción en este juego debido a que Popovich optó por brindarle un descanso.

En Phoenix, que siguen teniendo un nivel bastante irregular, T.J.Warren metió 17 puntos, Troy Daniels 14, y Justin Jackson y Alex Len aportaron doce unidades cada uno.

Cleveland sigue con la mala racha

Pese a haberle ganado a un complicado Washington Wizards anteriormente, Cleveland Cavaliers sigue sin encontrar un rumbo fijo en la presente campaña y en esta ocasión fue derrotado por Atlanta Hawks 117 a 115. El partido tuvo un cierre no apto para cardíacos, en donde Kent Bazemore no metió ninguno de los dos libres para asegurar la victoria y luego Channing Frye y Dwayne Wade no pudieron asegurarse la victoria o un tiempo suplementario.

Los grandes artífices en la victoria del elenco de Mike Buldenholzer fueron Dennis Schroeder con 28 puntos y nueve asistencias, seguido por Taurean Prince y Luke Babbitt con 17 cada uno, Dewayne Dedmon con 15 unidades, Bazemore e Isaiah Taylor con 14, y John Collins con 12.

Del lado de los Cavs no alcanzaron los 26 puntos y 13 asistencias de Lebron James, como así tampoco los 25 tantos de Wade y los 23 de Kyle Korver.

Minnesota puso quinta

El elenco de Tim Thobodeau cada vez se lo ve más aceitado y anoche consiguió su quinta victoria seguida al vencer 112 a 94 a Charlotte Hornets.

Hubo seis hombres en Minnesota que superaron la docena de puntos: Andrew Wiggins (20), Jeff Teague (18 y 12 asistencias), Karl Anthony Towns (16 y 9 recobres), Jamal Crawford y Gorgui Dieng (15 cada uno), y Jimmy Butler (13).

En los Hornets, hubo buenos números de Cody Zeller, hacedor de 16 puntos y nueve tableros, y luego Jeremy Lamb, Marvin Williams y Dwight Howard finalizaron con 13, respectivamente.

El trío de Portland fue más que el de Oklahoma

Portland Trail Blazers le ganó 103 a 99 en un duelo clave a Oklahoma City Thunder en el Oeste.

Damian Lillard con 36 tantos y 13 asistencias comandó el ataque. Lo siguieron Jusuf Nurkic con 25 y C.J.McCollum con 22. Sin dudas, el trío de Portland sigue manteniendo a RipCity entre las principales franquicias de la conferencia, pese a no contar con un plantel lleno de renombres.

En Oklahoma, todavía no convence el trío de Paul George, Carmelo Anthony y Russell Westbrook. Con cuatro triunfos y cinco caídas, hoy el Thunder se ubica fuera de Playoffs. En el juego de anoche, PG13 fue la referencia en ataque con 27 puntos, seguido por Westbrook con 25 tantos y nueve pases-gol. Anthony llegó a anotar 15 unidades nada más hasta que fue expulsado del juego por darle un codazo a Nurkic.

Porzingis estuvo imparable

El interno letón fue figura en la victoria 108 a 101 de su equipo, New York Knicks, ante Indiana Pacers al terminar con 40 puntos, ocho rebotes y seis tapas.

También hubo un nivel alto de Tim Hardaway Jr con 16 tantos, y del francés Frank Nkitilina con 10 unidades.

Del lado de los Pacers, Thaddeus Young fue la carta de gol más clara del equipo con 18. Victor Oladipo (17), Domantas Sabonis (16), Darrison Collison (15) y Myles Turner (15) fueron otros goleadores.

Al ritmo de Brown, Celtics sigue en la punta

Los Boston Celtics parecen haber conseguido un nivel óptimo en la temporada y ya alcanzaron ocho triunfos seguidos. Anoche la víctima fue Orlando Magic, franquicia a la que le ganó 104 a 88. Con este resultado, están en lo más alto de la Conferencia Este.

Jaylen Brown con 18 tantos, Al Horford con 14 puntos y 10 rebotes, Jeyson Tatum con 13, Marcus Morris con 12, y Kyrie Irving y Terry Rozier con 11 cada uno, fueron las principales vías de anotación del equipo.

En los Magic, no sirvieron los 18 puntos y 12 rebotes de Aaron Gordon, ni los 14 de Jonathan Simmons y 13 de Nikola Vucevic.

Lakers se lleva sufrido triunfo ante Grizzlies

Los Ángeles Lakers vencieron 107 a 102 a Memphis Grizzlies y consiguieron una necesitada vitoria en el Staples Center.

Brook López fue el líder de los angelinos con 21 puntos. Los ayudantes del pívot fueron Brandon Ingram con tantos, Jordan Clarkson y Kentavious Caldwell-Pope con 15 cada uno, Kyle Kuzma con 13 y Julius Randle con 12. El rookie Lonzo Ball añadió nueve puntos e igual cantidad de asistencias.

En los Grizzlies, que raramente tuvieron un nivel bajo durante todo el juego, tuvo una performance destacada de Tryeke Evans con 26 desde la banca, Mike Conley con 23 puntos, de Marc Gasol 15 y 10 rebotes, y de Dillon Brooks con 13.

Heat sorprende a Clippers

Los Miami Heat no tuvieron piedad de los Ángeles Clippers y los vencieron 104 a 101 de visitante.

Hassan Whiteside (21 unidades y 17 rebotes), Tyler Johnson (19), Wayne Ellington (17), James Johnson y Jason Richardson (14) y Goran Dragic (12) tuvieron mucho que ver en victoria de los de Erick Spoeltra.

Para los Clippers no bastó la notable tarea de Blake Griffin, quien finalizó con 23 puntos y ocho rebotes, como así tampoco las 22 unidades de Louis Williams y los doce tantos de Austin Rivers.

Wizards vuelve a la victoria

El conjunto de Scott Brooks tuvo una actuación más que aceptable para vencer 107 a 96 a Toronto Raptors. En este juego no jugó por molestias físicas John Wall, base titular del equipo de la capital norteamericana.

El desequilibrante de este juego fue Bradley Beal, quien hizo olvidar por un rato a Wall y se hizo cargo de la escuadra. Culminó con 38 puntos, escoltado por Otto Porter Jr con 19, y Marcin Gortat con 11 tantos y 12 recobres.

Del lado del elenco canadiense, que sigue sin levantar cabeza esta temporada, DeMar DeRozan fue el artillero con 26 unidades, mientras que Norman Powell fue la otra cara buena que mostró Toronto, al acabar con 19 puntos.