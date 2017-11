Celebrando la victoria

Google Plus

En el Chesapeake Energy Arena, los Oklahoma City Thunder recibieron a Dallas Mavericks, que vienen una mala racha importante con 11 derrotas y solo dos triunfos; sin embargo, el local no le dio chances y en el día del cumpleaños de Russell Westbrook, sin triple-doble se llevaron un amplio triunfo de la mano de él, Paul George y los 12 triples en conjunto de Oklahoma.

Un encuentro que fue de menor a mayor, para el local con un primer cuarto de muchas idas y vueltas con el mejor Dallas; un inicio punto a punto que favoreció a la visita en un principio pero con un triple de George el local se ponía arriba por esa diferencia. Con el marcador empatado pasaron varios minutos, y fue recién después de la mitad del cuarto, que Oklahoma sacó la ventaja a bandejas aisladas; pero el final fue para los Mavericks que cerraron con dos triples de Juan José Barea y Yogi Ferrell sellando 20 a 18 a favor.

El segundo cuarto, se mantuvo igual de parejo, pero Oklahoma lo terminó dando vuelta por la mínima con el parcial 26 - 22; con un comienzo en el que Josh Huestis y Raymond Felton pudieron ir poniendo el marcador a su favor que se selló con un triple de George. Recién cuando marcaban los 7 minutos de a poco Dallas se metía en partido con un triple de Powell, que rápidamente Huestis devolvió; sin meterse verdaderamente en el juego la visita arremetía con bandejas aisladas, mientras que los Thunder en conjunto no paraba de llegar y alejarse en el resultado. Sin embargo, fue de nuevo en el final con Harrison Barnes y Dennis Smith Jr con triples terminaron el entretiempo 44 a 42.

La vuelta al partido, con el tercer cuarto fue definitivo; el buen juego de Oklahoma se vio y las falencias de Dallas también, sacando los locales la diferencia necesaria para llegar al final a solo aguantar los minutos.

Con un parcial de 39 - 25 final, pero un comienzo rápido punto a punto, la visita quería mantener el buen nivel que venía trayendo, pero los minutos pasaban, y se fueron quedando con lo Westbrook y George no perdonaron saliendo a matar al rival. La visita se intentaba escudar de los triples de Barnes, pero Huestis también se mantuvo impecable ayudando, sin embargo, Westbrook no paró un segundo con triples, bandejas y George no se quedó atrás acompañando; llegando al final con más tranquilidad fue llevando George los puntos, mientras que Barnes y Barea terminaron 83 a 67.

El último cuarto fue de mucho juego, también parejo con un parcial 29 - 32; Dallas intentó salir a buscar el partido pero Oklahoma lo mantuvo con sus estrellas no dando chances, que encima empezó con un triple de George, que luego la dupla Grant - Felton siguió arremetiendo, aumentando la ventaja ante una visita que no demostraba nada; con 20 puntos de diferencia, el local se relajó a jugar, mientras que Ferrell salió a batallar por su equipo. Sin embargo, llegando al final George y Westbrook mantuvieron vivo al conjunto local, y Clavell junto a Ferrell dieron el selló final 112 a 96.

Síntesis:

Oklahoma City: George 37; Grant 10; Johnson 5; Roberson 3; Westbrook 27; Abrines 3; Patterson 7; Felton 6; Huestis 9; Singler 2; Ferguson 3.

Dallas Mavericks: Matthews 1; Barnes 22 p, 13 r; Nowitzki 5; Ferrell 18; Smith Jr. 15; Mejri 4; Barea 9; Finney - Smith 5; Powell 11; Clavell 5; Kleber 2; Whitney 2.