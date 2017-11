Un Manu inspirado guió a los Spurs

Google Plus

Aldridge y Nowitzki saludándose previo al juego. Foto: Prensa Dallas Mavericks

San Antonio Spurs comenzó este año llenó de impedimentos para subir el nivel basquetbolístico. Sin Kawhi Leonard ni Tony Parker, figuras claves en el equipo, Gregg Popovich tiene que acudir a la experiencia de Emanuel Ginóbili.

Anoche no fue la excepción. Los Spurs vencieron a Dallas Mavericks 97 a 91 y mucho tuvo que ver la tarea que realizó el bahiense. Luego de ir luchando durante todo el primer tiempo, donde apenas sacó una leve ventaja (44-39), el técnico de los Spurs mandó a la cancha a Manu para tratar de encaminar la victoria. Cabe destacar que Popovich no tenía planeado usar al 5 de la Argentina para este juego.

No tardó mucho en entrar en calor. Dos penetraciones con ejecuciones forzosas le dieron los primeros cuatro puntos a Manu. En el epílogo del encuentro, Ginóbili encestó un triple clave para sacar una ventaja tranquilizadora. Pero eso no fue todo. El ex Virtual Bologna anotó los cuatro libres decisivos con el cual selló la victoria 97 a 91 a favor de su equipo.

En síntesis, Manu terminó con 13 puntos (3/5 T2, 1/2 T3, 4/4 TL), un rebote y una falta en sólo 16 minutos.

Además del argentino, LaMarcus Aldridge tuvo un papel crucial con sus 32 puntos, al igual que el australiano Patty Mills, que finalizó el partido con 19 unidades (4 triples).

Del lado de los Mavs, que siguen hundidos en el fondo de la tabla de la Conferencia Oeste, Dennis Smith Jr culminó con 27 tantos, seguido por el puertorriqueño Juan José Barea y Harrison Barnes, ambos con 16.

Ahora los Spurs (9-5) se cruzarán esta noche frente a Minnesota Timberwolves, mientras que Dallas (2-13) enfrentará al mismo oponente el viernes en su casa.