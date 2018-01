13 triple-doble de Westbrook en la victoria de Thunder

Google Plus

Lou Williams sigue demostrando su jerarquía al salir desde el banquillo. Foto: Jacob González

En la noche del jueves Oklahoma City Thunder hizo un gran partido y se llevó el triunfo 127 a 117 frente a Los Angeles Clippers, resultado que reafirma la levantada del equipo en el último tiempo.

Paul George resultó ser el goleador del conjunto ganador con 31 unidades y seis recobres, seguido por la magnífica actuación que nos tiene acostumbrado Russell Westbrook, quien alcanzó el décimo tercer triple-doble de la temporada al culminar con 29 puntos, 12 recobres y 11 asistencias. Además, Carmelo Anthony tuvo un buen juego al finalizar con 22 tantos.

Por otra parte, en los angelinos se destacaron DeAndre Jordan con 26 puntos y 17 tableros, mientras que Louis Williams empardó la cantidad de unidades desde la banca. Blake Griffin estuvo un escalón más abajo y acabó con 24 tantos, nueve rebotes y siete pases-gol.

Cabe destacar que el serbio Milos Teodosic sólo pudo disputar nueve minutos en cancha luego de que el problema en la fascia plantar volvió a jugarle una mala pasada. Doc Rivers, técnico de los Clippers, mencionó: "No tiene buena pinta para ser sinceros". La franquicia ya tiene un grave problema en la base, donde no sólo perdió al ex CSKA Moscú, sino que también perdió a Austin Rivers, hijo del coach.

Oklahoma, quinto en la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste (22-17), buscará seguir de racha el domingo ante Phoenix Suns. Los Clippers, novenos en el Oeste (17-20), buscarán olvidarse de esta caída cuando reciban en su cancha a los líderes Golden State Warriors.