Heat aplastó a los Bucks e impulsó la racha ganadora a siete

Google Plus

Los Heat ilvanaron su septimo juego en linea. Foto: Pagina Oficial Miami Heat

Josh Richardson anotó 16 y Hassan Whiteside terminó con 15 puntos y 10 rebotes para Miami. El Heat perdía 43-41 a la mitad, luego tomó el control al superar a los Bucks 41-21 en los primeros 16 minutos de la segunda mitad. Giannis Antetokounmpo anotó 22 para Milwaukee, que comenzó con 1 de 14 desde el piso en la segunda mitad y lanzó un 32 por ciento para el juego. Khris Middleton agregó 16 para los Bucks, pero solo encestó 3 de 16.

Fue una victoria fácil, pero a la misma vez rara para Miami. Las primeras seis victorias de Heat en esta racha fueron todas de un solo dígito.

Los Bucks estaban huyendo en el cuarto cuando Dragic se hizo cargo. Su triple con el reloj que expiró con 5:19 por jugar puso al Heat arriba por 14, parte de una carrera en la que anotó 11 puntos consecutivos en Miami. El Heat convirtió el balón más de 15 veces, pero Milwaukee convirtió esos puntos en solo dos puntos.

ROTHSTEIN HONRADO

Cabe destacar que el ex entrenador de Heat, Ron Rothstein, fue honrado en el medio tiempo por ganar el Premio Impacto de por vida del Entrenador de Tex Winter. A Rothstein se le unieron todo el personal actual de Heat, junto con el ex asistente de Heat Tony Fiorentino, ahora un locutor del equipo, y David Fizdale, el ex asistente de Miami que fue entrenador en Memphis hasta que lo echaron a principios de esta temporada.

Volviendo al partido, con Miami arriba por dos dígitos en el último cuarto, Goran Dragić aseguró que no habría regreso para Milwaukee. Ni siquiera cerca. El Dragón anotó 11 puntos en 4 de 5 disparos en el período final, incluido este control Heat con 4:16 por jugar: Sí, lo estaba sintiendo. Además de su equipo de 25 puntos en 9 de 17 disparos, Dragić también acumuló tres rebotes, dos asistencias y una calificación de más 17.

Whiteside activo en todo

En pocas palabras, Hassan Whiteside estaba listo para arrasar desde la punta de apertura. ¿Cómo es eso? Bueno, el jugador de 7 pies solo tuvo cuatro bloqueos en el primer cuarto, incluido este impresionante en Giannis Antetokounmpo: Si bien eso fue importante, Whiteside realmente tuvo un impacto en un fantástico tercer trimestre para el Heat. No sólo se le ocurrió un robo mano a mano y un revés en el otro extremo, sino que también tuvo un tiro de gancho ingenioso y uno: De lo contrario, el hombre grande absorbió mucho contacto interior y lideró a Miami con siete intentos de tiros libres en la tarde. Cuando todo estuvo dicho y hecho, Whiteside acumuló 15 puntos en 5 de 6 disparos, un equipo de 10 tablas, dos robos y una calificación de más 13 para ir junto con sus cuatro bloques antes mencionados.

J. Rich lo hace todo ... como de costumbre

Para sorpresa de nadie, Josh Richardson continuó mezclando su enfoque ofensivo con duros jerséis de medio alcance y atrapa y dispara, pero sus secuencias más impresionantes el domingo llegaron a la defensiva.

WINSLOW volvio a la acción

Justise Winslow regresó a Miami después de perderse 14 juegos por una lesión en la rodilla, terminando con tres puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias en 13 minutos. La aparición del domingo fue su 37 ° en los últimos 115 juegos de Miami.

Resumen del encuentro: Miami Heat 97 – 79 Milwaukee Bucks