La Kuzmanía lideró la cuarta derrota consecutiva de Celtics

Kuzma fue el pilar en la victoria de Los Lakers. Foto: Pagina Oficial Los Angeles Lakers

Kyle Kuzma anotó 17 puntos en el último cuarto, mostrando una espectacular variedad de grandes golpes y pases hábiles. Y si Marcus Smart de Boston no hubiera errado un triple al sonar el zumbador, aún no habría sido suficiente para una victoria porque Los Angeles Lakers no pudo conectar sus tiros libres en la recta final.

"Es por eso que tenemos práctica mañana", dijo Kuzma con una sonrisa.

Los Lakers todavía tienen mucho que aprender, pero dieron otro paso importante con una victoria en esta rivalidad sagrada de la NBA. Kuzma anotó 28 puntos y los Lakers en alza enviaron a los Celtics a su cuarta derrota consecutiva, 108-107 en la noche del martes. Jordan Clarkson anotó 22 puntos en la sexta victoria consecutiva en casa de los Lakers, que han ganado tres partidos consecutivos y siete de nueve en total durante su mejor tramo de la temporada.

Kuzma conectó cinco triples y dominó en la recta final, pero Los Angeles estuvo a punto de ceder al perder 10 de sus 17 tiros libres en el último cuarto, incluidos cuatro en los últimos 20 segundos. Los Lakers son el peor equipo de la NBA en la línea de tiros libres y también en la línea de 3 puntos, donde los compañeros de Kuzma sumaron 2 de 19, lo que hizo que ganar fuera aún más improbable para el entrenador Luke Walton.

"Tengo confianza en que los tipos que los extrañaron esta noche los harán en el futuro", dijo Walton.

Kyrie Irving anotó 33 puntos para los Celtics, líderes de la Conferencia Este, quienes abrieron una gira de cuatro partidos al extender su racha más larga de derrotas en casi dos años. Smart agregó 22 puntos y llevó a los Celtics de regreso. Kentavious Caldwell-Pope falló dos tiros libres para Los Angeles con 5.7 segundos por jugar, pero la falta final de Smart sobre la defensa de Caldwell-Pope permitió a Los Angeles romper una racha de cuatro derrotas consecutivas ante Boston.

Irving lideró a los Celtics a dos puntos de retraso, pero Kuzma y Julius Randle lograron grandes canastas en rebotes ofensivos. Luego Smart acertó dos tiros libres para Boston con 19.2 segundos por jugarse después de que Josh Hart fallara dos por LA, recortando la ventaja a 106-105. Clarkson conectó dos tiros libres, y Terry Rozier conectó una bandeja con siete segundos por delante antes de que Caldwell-Pope fallará y asi poder finiquitar el encuentro por 108-107 a favor de Los Angeles.

Puntos Importantes del Partido

Celtics: Al Horford regresó con 13 puntos y 12 rebotes después de perderse el último juego en el protocolo de conmoción cerebral después de pegarse con un codo en la cabeza. Boston venció a los Lakers 107-96 el 8 de noviembre.

Lakers: Caldwell-Pope (talón derecho) y Brandon Ingram (esguince en el tobillo izquierdo) jugaron después de ser cuestionables antes del juego. Ingram tuvo siete puntos en 2 de 11 disparos. ... Kuzma tiene 15 juegos de 20 puntos esta temporada, la mayor cantidad por un novato de los Lakers desde Eddie George en 1995. Los fanáticos cerca de la cancha incluyen Ryan Leaf, los Dodgers Kenley Jansen y Yasiel Puig, y el comediante Nick Kroll.

KUZMAGIC

Kuzma, el impresionante alero novato de los Lakers desde Utah, tuvo su mejor juego ofensivo desde Navidad. Puso a los Lakers al frente durante un tramo de 3 1/2 minutos del último cuarto con 13 puntos y una asistencia detrás de la espalda a Larry Nance Jr. por una volcada que puso al Staples Center en pie. Agregó cuatro rebotes y tres asistencias sin y volumen de ventas y lo hizo todo en menos de 27 minutos de juego. "Su cuarto trimestre fue increíble", dijo Walton.

BALL FUERA

Lonzo Ball se perdió su quinto juego consecutivo con una lesión en la rodilla izquierda de los Lakers, pero han desarrollado un enfoque ofensivo sólido en ausencia del armador novato. Reemplazos Tyler Ennis y Alex Caruso contribuyeron poco ofensivamente, pero Clarkson tuvo otro excelente juego de jugadas, y Randle contribuyó con 14 puntos y 14 rebotes.