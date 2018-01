Spurs festejó de visitante

Google Plus

En un nuevo encuentro entre hermanos, el mayor de los Gasol cantó victoria. Foto: Getty Images

San Antonio Spurs parece haber encontrado su mejor versión en estos últimos dos juegos donde batió en primer lugar a Cleveland Cavaliers, vigente subcampeón de la NBA, y anoche a Memphis Grizzlies. El conjunto de Gregg Popovich ha sufrido varias bajas en el transcurso de la temporada, siendo la más sensible y notoria la del alero Kawhi Leonard. Pero parece que de a poco empiezan a extrañar cada vez menos a su jugador franquicia y en esta semana dieron muestras de mejoría notables. Anoche se destacó con un prolijo juego colectivo donde ocho jugadores resaltaron en doble dígito.

La victoria 108 a 85 fue una verdadera paliza para los Spurs, donde Pop sabía que debía marcarle la cancha a una escuadra que claramente no tiene ambición de llegar a postemporada este año. El buen laburo de los pívots, la coordinación en la ayuda entre compañeros, la explosión de Dejounte Murray tras un primer año no tan lúcido, el aporte de Tony Parker desde el banco, la figura de Davis Bertans, etc. es parte del ADN de los Spurs.

El conjunto texano tuvo como máximo anotador al australiano Patty Mills con 15 puntos desde la banca. Bryn Forbes, Danny Green y Pau Gasol llegaron a 14 cada uno, respectivamente. El español le añadió 15 rebotes para conseguir un doble-doble. El francés Tony Parker con 12, Dejounte Murray y Davis Bertans con 11 cada uno, y Joffrey Lauvergne con una decena de unidades, fueron las otras cartas fuertes de gol en la escuadra.

Hay que recordar que Emanuel Ginóbili se ausentó nuevamente por el problema de su muslo derecho, Kawhi Leonard todavía no se sabe cuando retornará, Rudy Gay entró en su etapa final de recuperación y LaMarcus Aldridge esta vez tuvo un merecido descanso.

En el elenco de Tennesse, Marc Gasol brilló con 18 puntos y siete tableros, seguido por Deyonta Davis y Dillon Brooks, con 12 y 10 tantos, respectivamente.

La victoria sube a los Spurs nuevamente al tercer escalafón de la Conferencia Oeste con un récord 32-18, mientras que los Grizzlies están décimo segundos en la misma conferencia con una marca 17-30.

