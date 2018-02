Rockets le da una lección a Cavaliers

Google Plus

Los Cavaliers no supieron defender al poderío ofensivo de los Rockets. Foto: Getty Images

Cleveland Cavaliers empezó el año de la peor manera, donde obtuvo sólo seis partidos ganados en 14 presentaciones en enero y la hemorragia se mantiene en el comienzo del mes de febrero.

Este sábado su victimario fue Houston Rockets, franquicia que le ganó 120 a 88 en el Quicken Loans Arena y lo dejó a punto de abandonar la tercera posición de la Conferencia Este.

Los texanos, en cambio, se mantienen segundos en el Oeste y con dos juegos menos acechan de cerca a los líderes Golden State Warriors.

El base Chris Paul, íntimo amigo de LeBron James, pese a que en el principio estaba en duda se destacó como el goleador de su equipo con 22 puntos, 11 asistencias y ocho rebotes, llegando al doble-doble. Pero no fue el único que vislumbró. También hubo una gran noche para el ex Magic y Pelicans Ryan Anderson, quien totalizó 21 unidades y ocho recobres. Gerald Green con 17 desde el banco, James Harden con 16 tantos y nueve asistencias, Clint Capela con 14 y Luc Mbah a Moute con 11 cerraron la lista de goleo en los visitantes, que no contó por segundo juego seguido con Eric Gordon.

Para los Cavs se llevó todos los laureles J.R.Smith, quien acabó con 12 puntos y siete tableros. Isaiah Thomas con otros 12, un desdibujado y poco eficaz LeBron James con 11 tantos, y una decena de unidades de Derrick Rose y Dwayne Wade fueron lo más interesante en una nueva caída de los locales.

El siguiente objetivo de los Rockets será Brooklyn Nets, rival al que enfrentará en condición de visitante el próximo martes. Los Cavaliers, en cambio, intentarán encontrarse con su mejor versión cuando visiten el mismo día a Orlando Magic.

Resumen del juego, vía Motion Station: