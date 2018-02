Davis comanda a Pelicans para aplastar a Lakers

Google Plus

Anthony Davis clave para la vitoria de New Orleans.

Anthony Davis acertó 15 de sus 18 tiros de campo, con tres asistencias, tres robos y dos tapones. Jrue Holiday añadió 24 puntos y 11 asistencias.

Fue la mejor producción ofensiva de la campaña para Nueva Orleans, que encadenó una racha de tres victorias al llegar la pausa por el Juego de Estrellas.

Kyle Kuzma sumó 23 puntos y Brandon Ingram tuvo 21, pero los Lakers recibieron la mayor cantidad de puntos en tiempo reglamentario de esta temporada.

Además el entrenador de los Lakers, Luke Walton, fue expulsado del juego, como sucedió también un miércoles por la noche, y contra un equipo que contrató a DeMarcus Cousins. Esta vez, sin embargo, Cousins ​​no tuvo nada que ver. En cambio, el drama de la noche se centró en dos ex armadores de los Celtics .

La defensa de los Lakers dio otro paso atrás el miércoles. Permitieron 79 puntos en dos periodos, a un punto del récord de franquicia de los Pelicans en puntos a la mitad.

Los parciales fueron 46-33, 33-33, 25-24, 26-36. Para el definitivo 139-117. Números que demuestran claramente que el partido estuvo siempre del lado de New Orleans de principio a fin sin sufrir ningún altibajo durante el cotejo. Marcando diferencia de momentos y niveles de ambos equipos en esta parte de la temporada.

Los Lakers hicieron un intercambio que envió a Larry Nance Jr. y Jordan Clarkson a los Cavaliers. En los dos juegos desde la fecha límite de cambios, los Lakers cedieron 130 puntos a los Mavericks y 139 puntos a los Pelicans. En realidad, no se trata de los nuevos: Channing Frye no jugó en su primer juego como un Laker, e Isaiah Thomas jugó menos de cinco minutos contra los Pelicans. Pero podría tratarse de perder a dos jugadores que entendieron las coberturas defensivas de los Lakers y que trabajaron duro para comprar lo que Walton les pidió. Nance especialmente hizo su marca. No es exagerado decir que los Lakers se pierden eso.