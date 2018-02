Victoria necesaria de Spurs

Google Plus

En este domingo se reunieron en el Quicken Loans Arena los locales Cleveland Cavaliers y San Antonio Spurs, terceros de las Conferencias Este y Oeste, donde el triunfo se lo terminó quedando el elenco texano por 110 a 94 con una gran actuación de la gran mayoría del equipo.

A pesar de arrastrar cuatro caídas en juego, San Antonio encontró el rumbo perfecto y se direccionó a su triunfo número 14 de visitante, que lo mantiene en la tercera posición del Oeste con una marca 36-25, a 10 juegos de Golden State Warriors, segundo en la tabla.

Por otra parte, Cleveland perdió por segunda ocasión con sus nuevos refuerzos. Cabe destacar que en los últimos diez juegos han ganado seis y perdido los cuatro restantes, lo que lo han hecho perder terreno por el liderato del Este, donde hasta el momento están terceros con un récord 35-24.

El juego arrancó con una sonrisa para San Antonio, que se llevó el primer parcial 25-20. Pese a ir palo a palo entre ambas escuadras, prevaleció la unión ofensiva y la resistencia defensiva de los Spurs. Danny Green, en un nuevo rol viniendo desde el banco, con seis puntos (dos triples), Patty Mills con cinco al igual que Kyle Anderson resultaron ser lo más claro en el comienzo para los dirigidos por Gregg Popovich. Del lado de los Cavs, la figura de Tristan Thompson (6) y LeBron James (5) fueron lo más relevante del cuarto inicial.

En el segundo chico, Cleveland tuvo un mejor curso que en el anterior tramo y no sólo se llevo el parcial sino que también la ventaja por 53 a 50 al cabo del mediotiempo. Un buen manejo de King James bastó para romper la defensa propuesta por San Antonio. El alero recaudó 12 puntos y fue bien acompañado por Jeff Green y Jordan Clarkson, quienes acabaron con nueve y cuatro tantos, respectivamente. Los Spurs, en cambio, resistieron en base a las anotaciones de Green y de LaMarcus Aldridge.

En la tercera parte San Antonio retomó el control del juego y pese a ganar por un margen de cinco puntos (26-21) pudo irse al último y decisivo cuarto con una ventaja de 76 a 74. Luego de casi dos minutos de sequía en el marcador, Aldridge junto al español Pau Gasol empezaron a sumar puntos y fueron los capitanes de la remontada texana. Esta remontada quedó oficializada con un doble a escasos cuatro segundos de Bryn Forbes, quien también había amargado al rival con un triple en el cierre del primer segmento. Cleveland trató de mantenerse cerca con diez unidades de LeBron y tres triples del armador Clarkson.

En el desenlace del encuentro, los Spurs lograron validar su triunfo con mucha energía realizada en el ataque. Un parcial 11-0 en el comienzo con Green y Dejounte Murray de protagonistas ya vaticinaba el final. Luego los Cavs trataron de presionar con las anotaciones de James, Green y Clarkson aunque todo fue en vano porque San Antonio cerró muy bien el triunfo con Aldridge, que metió seis puntos seguidos para cerrar el juego 110 a 94.

LaMarcus Aldridge se destacó por encima de sus compañeros con 27 puntos y seis rebotes, mientras que Danny Green con 22 unidades viniendo desde el banco fue igual de fundamental en el juego. Dejounte Murray terminó cuajando una gran actuación en todos los rubros cerrando con 13 tantos, nueve rebotes, cinco asistencias, cuatro robos y tres tapas. Bryn Forbes con 12, Patty Mills y Pau Gasol con 11 cada uno, y Kyle Anderson con 10 cerraron la planilla de anotación de los Spurs. El argentino Emanuel Manu Ginóbili estuvo viendo el juego afuera de las canchas debido a que no terminó de recuperarse de su dolor en el pie.

LeBron James resultó ser una vez más el protagonista de la vía ofensiva de su equipo: 33 puntos, 13 recobres y nueve pases-gol para motivar al comisionado de la NBA a tenerlo como firme candidato al título de MVP de esta temporada. Luego hubo dos actuaciones dignas de destacar en el banco; por un lado, el ex Lakers Jordan Clarkson finalizó con 17 unidades, por otro lado el alero Jeff Green ayudó con 14 tantos. Luego el nivel del resto de la plantilla no fue muy bueno y por ello los restantes diez jugadores no llegaron al doble dígito.

En el próximo juego, San Antonio recibirá el próximo miércoles a las 22:30 horas en el AT&T Center a New Orleans Pelicans, mientras que Cleveland tendrá acción este martes nuevamente en el Quicken Loans Arena ante Brooklyn Nets a partir de las 21 horas.

