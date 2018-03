La banca de Detroit fue demasiado para los Bucks

Google Plus

En el Little Caesars Arena, había un duelo muy interesante entre dos franquicias que no tienen garantizado ni siquiera un pie en Playoffs. Se trata de los locales Detroit Pistons y Milwaukee Bucks. La promesa de buen juego estaba asegurada. Pero raramente las figuras que descollaron no fueron los habituales titulares de los anfitriones, sino que fueron los suplentes que hicieron un juego completo para obtener un triunfo por 110 a 87.

La victoria estuvo bien liderada por el alero Stanley Johnson con 19 unidades, seis rebotes y cuatro asistencias. Luego vinieron dos titulares como Reggie Bullock, autor de 16 tantos, y Andre Drummond, con 15 unidades y 16 recobres. Luego volvieron a estar presentes los reservas del equipo: Langston Galloway (13), Dwight Buycks (12) y Eric Moreland (10).

Por otra parte, los Bucks tuvieron a un apagado Giannis Antetokounmpo, quien sólo llegó a 11 puntos, mientras que el armador Eric Bledsoe y el alero Khris Middleton fueron más eficientes y acabaron con 19 y 17 tantos, respectivamente.

Para ver en detalle, la victoria es justificada por los puntos de los suplentes, donde los Bucks sólo alcanzaron 30 unidades contra los 63 de los Pistons.

Este triunfo posiciona a Detroit más cerca de Playoffs con un récord 29-32, a tan sólo tres juegos de Miami Heat, mientras que la caída de Milwaukee los hizo bajar a la séptima colocación del Este con una marca 33-28.

El próximo rival será Orlando Magic en condición de visitante el viernes, mientras que los Bucks buscarán salir de esta racha de tres juegos sin conocer la victoria cuando reciban a Indiana Pacers este viernes.