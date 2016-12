Obras pisa fuerte de local

Google Plus

Foto: La Liga Contenidos

En el Templo de Rock, Obras Sanitarias, volvió al triunfo ante Instituto de Córdoba. En un partido donde, el tachero con una excelente primera parte y luego manteniéndolo supo llevarse el triunfo a pesar de que los cordobeses se hicieran fuerte en el final.

Un primer cuarto, perfecto para Obras donde comenzó con un triple rápido de Herrmann seguido por una bandeja de Horner. Aún así, con un Instituto bastante dormido, no solo no lograba llegar al aro, sino que no podía parar al local que en minutos se puso 11 - 2.

Pasado ya la mitad del cuarto, de a poco la visita se fue despertando con los triples de Bertone, mientras que Green y Gerlero sumaban desde adentro del área; sin embargo, la defensa del albirrojo, seguía muy tibia donde el tachero siguió sumando con Herrmann y Mariani desde el perímetro y en conjunto desde las bandejas, por lo que cerraron 28 a 16, la primera parte.

Triple por triple, empezó el segundo cuarto; donde Instituto mostro otra cara sumando con rapidez de la mano de Bertone y Gerlero, mientras que Green todavía seguía metiéndose en cancha. Pero era diferente la historia para el local, donde se mantenía con tranquilidad arriba y llegaba al aro en equipo.

Sin embargo, con los minutos contando, dos triples seguidos de la visita y una buena presión en la defensa acorto la diferencia a 8 puntos. Pero, el ingreso de Zanzottera para el local, le dio resultado sumando todos los puntos cerrando el entretiempo 44 a 35.

Con la vuelta al tercer cuarto, Instituto mantuvo la misma iniciativa de ante del entretiempo, mientras que Obras seguía de a poco sumando. Punto por punto, fueron donde Whelan fue llevando el liderazgo para el albirrojo; donde en un impase el local volvió a sacar una diferencia de 11. Pero la visita, no se volvería a quedar y acortó el marcador en conjunto a bandejas, en el que sin sacarse ventajas durante los últimos segundos doble a doble, cerraron la ante-última parte 59 a 54.

A final abierto, comenzó el último cuarto; punto a punto fueron rápidamente los equipos; donde Mariani y Haanpaa a triples alargaron la diferencia a 10 puntos. Green y De Groat, intentaron con sus tiros acortar la ventaja, pero nuevamente Mariani impecable desde el perímetro mantenía todo a triplazos. Sin embargo, Instituto nunca se quedo y menos en el final donde siguió buscando el empate mínimamente, con Whelan haciendo un gran partido, y Green con De Groat ayudando; pero Obras nunca se quedo sin anotar y cerraron el encuentro 85 a 81, ajustadamente.

Síntesis:

Obras Sanitarias: Herrmann 16, Zurbriggen 12, Horner 19, Mariani 19, Bortolin Vara (F.I.) Leiva 7, Zanzottera 7, Haanpaa 5.

DT: Casaláguida

Instituto: Bruna 4, De Groat 14, Bertone 15, Zilli 2, Whelan 16 (F.I.) Green 18, Clancy Jr. 4, Gerlero 8, Ligorria.

DT: Rearte.