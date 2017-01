Fin de la ruta para Prigioni

Google Plus

El experimentado base de 39 años le dijo adiós al básquet. Foto: Bleacher Report

El día de ayer fue un día triste para el básquet nacional e internacional. Pablo Prigioni, base argentino de 39 años anunció su sorpresivo retiro del básquet luego de una maravillosa trayectoria de 20 años donde fue parte de grandes equipos. Se va un integrante más de la memorable Generación Dorada.

El jugador nacido en Córdoba escribió en su cuenta de Twitter la noticia de su alejamiento de las canchas:

https://twitter.com/PPrigioni9/status/818549027293773825

Trayectoria:

Pablo se inició en su Río Tercero natal, donde dio sus primeros piques en 9 de Julio, entidad en la que estuvo desde 1982 hasta 1994. Su debut profesional fue en Club Social de Villa Ramallo, club en el cual estuvo desde 1994 a 1996. Posteriormente pasó a Belgrano de San Nicolás donde obtuvo el pase directo a la LNB luego de ganar el torneo de TNA del año 1998. Ese mismo año, decide cambiar de aires y ficha por Obras Sanitarias, institución en la que perdura dos temporadas en la cual su última es proclamado ganador del Jugador de Mayor Progreso de la LNB.

Luego inicia su aventura en Europa, más precisamente en España, formando parte de la plantilla de Fuenlabrada, club en el cual juega desde 1999 a 2001 hasta que es comprado por Alicante, equipo con el que asciende a la máxima categoría española, gana la Copa Príncipe de Asturias y lidera la liga en robos, además de jugar el All Stars del país ibérico. Su trayectoria continúa en Tau Cerámica, franquicia donde formó plantel con Luis Scola y Andrés Nocioni (también integrantes de la GD) y a lo largo de 6 años levantó una Liga ACB (2008), tres Copa del Rey (2004, 2006 y 2009) y 4 Supercopa de España consecutivas (2005, 2006, 2007 y 2008). Integró dos veces el quinteto ideal de la ACB. Luego, el poderoso Real Madrid lo suma a sus filas en 2009 y permanece en la Casa Blanca hasta 2011 sin lograr un título. Luego retorna a Saski Baskonia (ex Tau Cerámica) durante un año.

La carrera de Pablo no culmina en España sino que se eleva al jugar en la NBA, donde es drafteado por los New York Knicks, institución en la cual cumple un papel secundario pero a lo largo de dos temporadas y media es querido por el público en el mítico Madison Square Garden. En busca de nuevos horizontes, Prigioni es traspasado a Houston Rockets, conjunto en el cual completó la temporada 2015, donde llegó a las Finales de Conferencia. Al siguiente año, es adquirido por Los Angeles Clippers, donde vuelve a cumplir su rol de segundo base, donde aporta experiencia a un equipo en el cual se ganó el respeto de figuras tan grandes como Paul Pierce, Jamal Crawford y el técnico Doc Rivers. Este año fue fichado por Houston Rockets nuevamente pero luego de la pretemporada, le informaron que no estaba en sus planes y luego de un par de meses, retorna a Saski Baskonia, donde disputó 6 cotejos y luego ayer anunció su retiro de las prácticas.

Su etapa en la Selección Argentina, etapa que también fue fructífera, comenzó en el año 2003, jugando un Campeonato Sudamericano donde obtuvo la medalla de plata y, un Campeonato FIBA Américas, donde obtuvo la misma medalla. En 2004 vuelve a disputar un Campeonato Sudamericano en el cual salen ganadores. Su trayectoria en el combinado sigue en el año 2007, donde disputa el torneo de las Américas en la cual se llevan la medalla de plata y al siguiente año, ya afirmado como base titular, consigue la medalla de oro en el torneo FIBA Diamon Ball y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. En 2009 y 2011 disputa dos nuevos certámenes internacionales en los que consigue medalla de bronce y oro, respectivamente. En 2012 vuelve a disputar un juego olímpico pero desafortunadamente quedan afuera del podio al perder en el partido que otorgaba la medalla de bronce frente a Rusia. En 2014, disputa el mundial de España pero no logran superar los octavos de final y quedan lejos de los puestos de arriba. De esta manera concluye su paso por la celeste y blanca.

Prigioni será recordado como un gran ejemplo para las futuras promesas de Argentina, más que nada por su entrega, por el respeto que tenía de compañeros y rivales y por ese hambre de superarse a sí mismo que tuvo a lo largo de estos 20 años. Te extrañaremos, Pablo.