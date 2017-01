Lapro tiene nuevo equipo

Google Plus

Lapro con la casaca de su nuevo club en la página oficial del club. Foto: Prensa Saski Baskonia

En medio de rumores de distintos equipos que buscaban contar con sus servicios, entre ellos Bayern Munich de Alemania, finalmente Nicolás Laprivittola se decidió por la oferta del Saski Baskonia, equipo donde reciben con los brazos abiertos a los argentinos, donde por ejemplo supieron brillar Pablo Prigioni, Andrés Nocioni y Luis Scola.

En la mañana de ayer, mediante un comunicado oficial del club en los distintos medios de comunicación, el club que disputa la Liga ACB de España dio a conocer el fichaje del integrante de la Selección Argentina hasta final de temporada.

Es un gran paso para Lapro y un alivio sumarse a un equipo con gran prestigio luego de su paso por los San Antonio Spurs de la NBA, donde jugó solamente 18 partidos y luego fue cortado por decisiones estrictamente tácticas. Ahora el jugador que debutó en la Liga Nacional para Lanús, buscará suplir la ida del ídolo del equipo, Pablo Prigioni, que luego de 6 cotejos decidió colgar las zapatillas.

Para este joven de 26 años, que suma su tercer experiencia en Europa luego de sus pasos por Lietuvos Rytas de Lituania y Estudiantes de Madrid. Como dijo anteriormente su ex compañero de equipo Emanuel Ginóbili, Lapro sabe reponerse y ahora consiguió lugar en un equipo con mucha historia. Lapro, llega a pelear el puesto con Shane Larkin, base con pasado en la NBA. Pero no es el único con pasado por la liga más grande del mundo sino también están Andrea Bargnani, Rodrigue Beaubois, Tornike Shengelia y Chase Budinger con lo cual ahora el ex Tau Cerámica tiene un plantel competitivo que podrá hacerle frente a las potencias europeas.

El partido de su debut podría llegar a ser el 23 del corriente mes contra UCAM Murcia, donde juega su amigo Facundo Campazzo.