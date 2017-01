Coleffi y Victoriano pican en punta

Coleffi y Victoriano, las alternativas para cubrir el banco del AEC. Fotos: Basquet Plus y Espn.

Echagüe ante la renuncia como director técnico de Ignacio Barsanti la semana pasada, comenzó a buscar un hombre que se haga cargo de un equipo que se encuentra último en la Conferencia Norte con 4 victorias y 23 derrotas.

Luego de unos días sin novedades, se pudo conocer que el AEC se puso en contacto con Pablo Coleffi, ex técnico de Atenas de Córdoba, Andino de La Rioja y Weber Bahía, entre otros. En el primer contacto, la propuesta hecha por los dirigentes fue rechazada al estar muy lejos entre lo que ofrece el Negro y lo que pide Pocha. De todas maneras, el elenco de calle 25 de Mayo en las próximas horas le enviará una nueva oferta laboral.

El otro nombre que suena por los pasillos de Echagüe es el de Lucas Victoriano, un pívot que se desempeña actualmente en Independiente de Tucumán y que fue parte de la Generación Dorada y logró el subcampeonato en el Mundial de Indianápolis 2002, fue ofrecido a la dirigencia como una de las alternativas en caso de que las negociaciones con Coleffi no lleguen a buen puerto.

Con el correr de los días se verá quien se hará cargo de un banco con mucha presión donde hasta ahora, el AEC estaría disputando la serie para evitar el descenso. ¿Será Pocha o el tucumano el DT?

ALTAS Y BAJAS

¿Otro corte en el Negro? No. Nada de eso. Se trata de que Matías Nocedal, quien no participó de los últimos dos partidos, se recuperó de la molestia y será de la partida en el cotejo contra Boca Juniors mientras que Franco Barroso y Sebastián Uranga no corren la misma suerte y verán desde afuera el partido. El pívot sigue realizando estudios para conocer la magnitud de su lesión mientras que el ex Obras sufrió una contractura en una de sus piernas en el pasado juego contra La Unión de Formosa y será preservado para los próximas citas.