Argentino sale vencedor entre gladiadores

Google Plus

Argentino se impuso en una gran batalla contra Quilmes. Foto: La Liga Contenidos

En un partido donde ambos equipos buscaban la victoria, entregaron todo lo que tenía de principio a fin. Por lo que se pudo observar en el primer cuarto un juego parejo entre ambas partes, más allá que no lograron ser muy efectivo en los tiros, seguían palo a palo y no dejaron el rival tomara mucha ventaja y es por eso que, aunque Argentino tomo un poco de ventaja sobre el final del cuarto, fue por la mínima 20-15.

Quilmes jugando un poco más con irregularidad, que los visitantes, comenzaba muy flojo el segundo cuarto por lo que enseguida se encontró enseguida abajo por 11 puntos (17-28) sin embargo no bajó la vista y luchó para remontar la situación. Aún así, no le permitieron igualar o superar el marcador a pesar de la buena actuación que empezó a tener y la luz del tanteador marcó 45 a 36 a favor de los Juninense al final del cuarto.

El jugador destacado para los Juninense fue, Novar Gadson con 22 puntos.

Al regreso del descanso largo, ambos equipos siguieron dando todo el arsenal que tenían en su juego, aunque cometían varios errores de pase y de tiros, siguió siendo parejo el encuentro. Y aunque el elenco visitante tomaba ventaja de 10 tantos o más, el local no se daba por aludido y trato siempre de alcanzarlo y es por eso que tras batallar todo el tercer cuarto, contra un Argentino decidido a ganar y no dejar regalar nada, terminó abajo por uno solo tanto (63-64).

Para el último cuarto no se podía predecir quien sería el ganador definitivo porque nada estaba dicho y más cuando los marplatenses se pusieron arriba en el marcador por primera vez en el partido y, aunque sus rivales marcaban continuamente para no perderle pisada, no dejaban que los igualaran. Hasta que Argentino igualó la competencia en 78, a 4 minutos del final del cuarto y a partir de esto ninguno de los dos equipos pudo sacar mucha diferencia, por lo que llevó a la luz del anotador a 85 iguales para definir este encontronazo en un tiempo extra.

Después de haber jugado todos los cuartos, este partido se tuvo que definir en una prórroga de 5 minuto para determinar al ganador. Con ambos elencos cansados de batallar, de tener muchas irregularidades en los tiros de campos y desde la tercera dimensión, finalmente Argentino se pudo imponer antes Quilmes por la mínima de un triple (97 a 94) para así quedar en 4to lugar y mientras que el local queda en la posición N° 7 de la Conferencia del Sur.