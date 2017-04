Contundente victoria de Bahía Básquet

Google Plus

Weber Bahía Apabulló a Argentino de Junin por 108 a 65

Bahía Básquet empezó con un ritmo extraordinario, sin dejar respirar al rival para anotar cada segundo que podía y por esta razón se puso rápidamente con unos ataques categóricos 12-4. Pero el buen juego del local no acabo ahí ya que no tenían problema para defender, ni para atacar; por lo tanto, se le hizo fácil abrir la cancha y poder anotar de distintos lados, sin dificultad, por lo que el primer cuarto termino por diferencia de 10 puntos (29 a 19).

Con el segundo cuarto en marcha, Weber Bahía no aflojó nunca el compás que traía y cada vez que pasaban los minutos se afianzaba más en un ataque bien efectivo para lograr una amplia diferencia en el marcador. Mientras que Argentino no encontraba respuesta de cómo defenderse de la ofensiva de su rival y tenía un escaso ataque que cuando quería achicar la brecha del tanteador, el local no le permitía acercarse y es por eso que con una buena actuación de Lucio Redivo (Bahía) el segundo cuarto termino 52 a 33.

A la vuelta del descanso largo, los Juninense seguían cometiendo muchas irregularidades y no se pudieron afianzar en el partido, es por eso que Weber Bahía seguía apretando el acelerador con su ofensiva para llevar la luz del tablero a un resultado más amplio. Después de la mitad del cuarto los dueños de casa seguían demostrando porque eran los anfitriones con una buena actuación donde recuperaban cada balón, quedando así con anotaciones de bandejas, donde tenían libertar para cometerlas ya que no había oposición del otro lado para detener la embestida; por lo que el cuarto terminó con una ventaja muy convincente del juego que se vio, 79 a 47.

Para el último cuarto, no sería más que un paseo para el local y sentenciar una victoria aplastante ante el visitante, que nunca encontró cómo reaccionar contra una ofensiva implacable y casi sin errores anoto minuto a minuto hasta lograr una distancia en el marcador mayor a 40 puntos, finalizando el encuentro por 108 a 65.

Detalle del Partido

Juan Cangelosi, figura de Argentino, recibió dos faltas técnicas por protestar y por lo tanto se tuve que ir al vestuario y de esta manera su equipo quedo en desventaja a partir del 2do. cuarto. El jugador que se destacó para los Juninense fue, Novar Gadson quien aportó 16 tantos, mientras que en Weber Bahía no juego Facundo Corvalán por un esguince de tobillo derecho sufrido durante una práctica.