Instituto y un duro triunfo

En el Angel Sandrin, Instituto de Cordoba volvió al triunfo y dio un paso importante para los próximos Playoffs en La Liga; llevándose una victoria que recién se notó en la segunda parte del encuentro ante un rival que viene sufriendo de visitante como lo es La Unión de Formosa.

Un partido que empezó con muy pocas ideas para los equipos, con un primer chico que fueron sacando puntos de a poco; en el que La U fue el primero en aportar los dos libres que sumó Alexis Elsener pero el Albirrojo no se quedó y fue con John DeGroat sumando desde abajo emparejando el marcador. Pero con Elsener y Torin Francis manejando el juego interno, la visita pudo mantener una ventaja mínima pero confiable que Jeremías Sandrini y Diego García con faltas y libres conseguidos pudieron cerrar 15 a 18.

La segunda parte, no cambió mucho en lo que se venía viendo sino que se mantuvo un ajustado parcial 19 - 17, que emparejo aún más el partido que se estaba haciendo. Instituto salió mejor en el arranque con Darren Phillip logrando una bandeja y Miguel Gerlero con un triple puso el marcador a su favor; pero Orlietti con un tiro desde afuera volvió a darle la ventaja a La U, pero con un tablero que podía ser para cualquiera Pablo Bruna con un triple empató el resultado y lo mantuvo punto a punto hasta llegado los últimos 2 minutos de juego; en el que Orlietti con un triple y bandeja, que luego Elsener complemento La Unión saco una diferencia; que sobre el final triple por triple entre García y Bertone terminaron el entretiempo 34 a 35.

La vuelta al partido, para el tercer cuarto, fue crucial para Instituto ya que La Unión no salió a jugar los minutos que se venían y ajustando el ataque y la defensa de la Gloria sacó un parcial 22 - 9 para poner arriba. Sin embargo, fue un arranque a favor de La U con Elsener y Facundo Gamboa sacando ventaja con un ataque rápido y fijo adentro del área; pero el local se metió en juego lentamente a pura bandeja en el que Green se fue haciendo cargo de los puntos y ayudado por Samuel Clancy Jr. el local sacó una mínima ventaja que La Unión sostuvo por un momento, pero faltando dos minutos, no solo la visita no pudo llegar sino que a triples de Diego Ciorciari y Bruna que se complementaron a bandejas que terminaron dejando todo 56 a 44.

Fue recién en el último lapso que se vio realmente un partido para lo que la gente esperaba; con un arranque rápido punto a punto donde La U salió al ataque constante y acortó considerablemente la diferencia a partir de Elsener y Francis que no solo no paraban de llegar sino que también lo hacían desde cualquier ángulo; igualmente Instituto no se quedó y en conjunto fueron llevando los puntos con mucha inteligencia en el que Bruna sumaba desde la línea de afuera y Phillip con De Groat llegaban desde adentro. Lejos de poder acercarse, el elenco formoseño nunca pudo acortar el marcador, en el que Green y De Groat se encargaron de llevar hasta el último segundo; para poder finalizar el encuentro 80 a 72.

Instituto: Whelan 2, Green 13, De Groat 10, Bertone 5, Clancy Jr 15 (F.I.) Ciorciari 5, Bruna 9, Gerlero 6, Phillip 19.

DT: Ariel Rearte.

La Unión: Konsztadt 6, Piñero 5, Gamboa 2, Francis 17, Elsener 15 (F.I.) Sandrini 2, García 14, Orlietti 11.

DT: Guillermo Narvarte.