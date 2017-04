Triunfo y suspiro

Google Plus

Foto: La Liga Contenidos

En el Luis Conde, Boca Juniors pudo volver a cantar victoria ante nada más ni nada menos que San Martín de Corrientes equipo puntero en la Conferencia Norte. Con este triunfo, Boca dejó atrás 4 derrotas consecutivas que lo pusieron en lo más bajo de la tabla para terminar peleando por el descenso, posiblemente este sea el punta pie inicial para que el Xeneize vuelva a sumar y salir del pozo que se metió.

Un partido complicado para los dos equipos, en el que Boca tuvo la posibilidad de ponerse arriba durante el primer cuarto; con un arranque magnífico, una defensa dura e inquebrantable y un ataque imparable donde a triples y llegadas bajo el poste de Gianella, Gargallo y Lampropoulos impusieron un parcial 12 - 0 en el inicio, tarde pero seguro San Martín logró meterse en juego con un triple de Cantero y Aguerre. Sin embargo, se mantuvo impecable el equipo de la Ribera siguió metiéndose adentro del área para seguir sumando, pero los triples fueron llegando para la vista con Aguerre, Mainoldi y Cantero pudiendo de a poco acortar la diferencia; pero el local lejos de quedarse se mantuvo vivo con Gargallo desde la línea de afuera y Amicucci con el poste bajo que sobre el final fue punto a punto con Tintorelli para los correntinos terminando todo 31 a 20.

Lejos de quedarse los equipos, el segundo cuarto fue mucho más parejo donde San Martín pudo empezar a manejar mejor la pelota llevándose el parcial 22 - 27, aunque la sorpresa fue que Boca se mantuvo fuerte al ataque y defensa nunca quedándose. Ya con Delfino en cancha, rápidamente dieron inicio al cuarto yendo punto a punto donde Delfino y Forbes sumaron dos triples seguidos dejando sin respuesta a la visita, que pudo acortar la ventaja a puro juego interno y llegada de bandejas, en el que recién a mitad de los minutos Mainoldi sumó el triple pero Delfino sumo 3 triples seguidos. Poco le importó al equipo de Corrientes que mantuvo igualmente su juego bajo el poste con Faggiano y Wood en el que lentamente se fueron acercando al marcador que con un triple de Cantero, ya sobre el final, asustó a Boca que tuvo que salir a dejar todo con Lampropuolos finalizando el entretiempo 53 a 47.

La vuelta al partido, para el tercer cuarto, no modificó mucho de lo que se venía viendo en el que un parcial de 21 - 25, fue San Martín quién quedó mejor parado solo por números ya que Boca se mantenía muy confiado en el marcador. Con un arranque punto a punto en que el Vassirani tomo el liderazgo para el Xeneize, mientras que el rival entre Wood y Tintorelli llevaban los tantos; pero fue Gianella con un triple que dio mayor tranquilidad al local aventajándose en el que Tintorelli siguió llegando adentro del área casi imparable para que su rival no se aleje, en el que luego Mainoldi fue a la ayuda con un triple. Ya llegando al final punto a punto siguieron en el que Gargallo no paró de llegar y luego Delfino se terminó complementando; sin embargo fueron duros lo últimos segundos donde Cantero sumó un triple dejando todo 74 a 72.

Una final que se torno para cualquiera, pero el último cuarto fue tan parejo que terminó logrando un parcial de 14 - 14, con muy pocas llegadas y mayor rodaje de la pelota en cancha. En el que Boca salio con todo sobre el arranque, sacando una primera ventaja con Delfino, Amicucci y Gianella; pero San Martín salio a contestar con Gonzalez y Faggiano poniéndose a un punto solo de diferencia; punto a punto se pusieron sacando tantos a cuenta gotas a partir de faltas y libres. Pero fue nuevamente Gonzalez que faltando 3 minutos, puso a la visita por primera vez arriba por la mínima; sin embargo, dejo al equipo correntino sin ganas de seguir para que Delfino empatara el marcador con 2 minutos y sobre el final una bandeja bendita de Vassirani termino dándole la victoria a Boca 88 a 86.

Síntesis

Boca Juniors: Gianella 12, Delfino 17, Gargallo 19, Vassirani 11, Lampropoulos 11 (F.I.) Forbes 3, Amicucci 8, Caffaro, Funes 2, Perez Naim

DT: Cordoba.

San Martín: García Zamora 3, Cantero 12, Aguerre 3, Mainoldi 18, Wood 6 (F.I.) Faggiano 8, Gonzalez 12, Tintorelli 16, Lescano 8.

DT: González.