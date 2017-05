Argentinose impuso ante Olímpico

Camino a los play off los equipo buscan sumar partido a partido, cuestión que Argentino pudo conseguir el pasado martes por la noche. No obstante no le fue fácil el triunfo ante Olímpico, debido a que este último empezó pisando fuerte el acelerador para tomar rápidamente la defensa del rival y colocarse arriba por 11-5. Sin embargo el local no se quedó atrás y a falta de menos de 3 minutos para terminar el primer cuarto se puso a tiro de su opositor, por lo que luego llevo a que en los pocos segundos restante empatara el encuentro y lo superara por 19-16.

En el segundo cuarto, la cuestiones seguirían palo por palo debido a que ninguno de los dos se pudo sacar mucha ventaja hasta que a los 3.30 minutos ante de finalizar la primera parte, Argentino pudo disparar una superioridad mayor a la que venía teniendo, de 7 tantos (30-23), por lo que lo llevo al descanso arriba por 32 a 26. Con ambos elenco cometiendo muchas irregularidades, se pudo esperar una segunda mitad más reñida.

Pero a la vuelta del descanso largo el control pasó en su totalidad por Argentino porque mejoraron notablemente su defensa y ofensiva, con algunas dificultades pero aun jugando mejor que el rival, por lo que pudo sacar una diferencia de 12 unidades (52-40). Con la divergencia conseguida y teniendo más efectividades en los tiros de campo el local pudo manejar el encuentro y de a poco Olímpico se iba evaneciendo y por eso el tercer cuarto último en 57-42 a favor del Turco.

En el último periodo no fue más que un paso ligero para el que hoy se encuentra cuarto en la Conferencia del Sur, porque supo mantener la preeminencia que tenía con respeto a Olímpico. Si bien en los últimos minutos el visitante pudo acortar la distancia, el compromiso finiquito a favor del elenco de Gadson por 82-71.