Argentino a paso firme camino a los Playoffs

Foto: La Liga Contenidos

En el partido del domingo Argentino buscaba una nueva victoria, pero Quimsa no cedió en ningún momento y quedó reflejado en el primer cuarto debido a que rápidamente se puso 9-0 con gran contundencia en los ataques en la pintura. Acto seguido el Turco empezó a reaccionar pero no con fluidez por lo que el rival obtuvo 10 puntos de ventaja (7-17), para luego finalizar los primeros 12 minutos por 19 a 12 a favor de la visita.

Para el segundo cuarto, Quimsa siguió dominando con buena reacción en la defensa y con buena efectividad en la ofensiva por lo que lo llevó a mantener la superioridad que tenía. Sin embargo dejó que los dueños de casa lograran anotar más incesante por lo que el partido se puso más llano (24-28), por lo cual Argentino pudo pasar al frente a un minuto de consumar la primera mitad (34-32); aun así el visitante pudo meter un triple sobre los segundos finales para terminar 35 iguales.

Luego del descanso largo, los Juninenses tomaron la delantera con un juego más regular pero no podría sacar mucha distancia debido a que la competición no aflojó mucho el ritmo con el que jugó los primeros cuartos. Hasta que logró hacer un parcial de 7-2 (50-42), pero aún no podía doblegar del todo al competidor para obtener más primacía y por lo cual el tercer cuarto concluyó por 7 tanto de desigualdad (59-52).

En el último periodo, Argentino se pondría arriba por 10 unidades con respeto a su antagonista pero no lo podía mantener porque ambos jugaron con irregularidades, por lo que continuamente estuvieron palo a palo en cuanto a las anotaciones. Y aunque el de casa domino con más complejidad el cuarto no pudo sostener la preeminencia que alcanzaron, por ende el encuentro finiquito por 77 a 75.

Con un partido cargado de emociones, nos dejó como goleador a Juan Cangelosi con 21 puntos y 10 rebotes; y a Aaron Harper quien aportó 25 unidades. El siguiente compromiso para el cuarto de la Conferencia Sur, Argentino es contra Obras, mientras que Quimsa se medirá con Ferro.