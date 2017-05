Estudiantes y un triunfo final

Google Plus

Foto: La Liga Contenidos.

En el Polideportivo Cincuentenario; La Unión no pudo cerrar de la mejor manera su paso por La Liga, sumando una nueva derrota ante uno de los equipos fuertes de la temporada Estudiantes de Concordia; que ya metido en la fase siguiente pudo quedar segundo la Conferencia Norte.

Un partido que empezó favorable para La U, en el primer cuarto, con un triple inicial de Konsztadt, que luego Francis y Piñero sostuvieron; cuando Tucker llegó al ataque bajo el poste y Orresta con un triple. Con mucha paridad, punto a punto se mantuvieron donde Elsener, llevaba los tantos mientras que Tucker seguía imparable; asimismo llegando al cierre fue Gamboa y Orlietti que le terminaron dando la ventaja inicial para cerrar 19 a 16.

El segundo cuarto, la visita se cerró mejor en defensa y aprovechó del buen momento del equipo atacando para sacar un parcial 19 - 26; con un arranque parejo entre los conjuntos sin sacarse ventaja. Asimismo, La U, encontró con García momentáneamente la solución para estar arriba pero Vildoza a puro triple empató el marcador; sin meterse en partido costó para que los dos volvieran a sumar y seguir todo parejo, hasta que Tucker con Cuelho salieran bajo el poste pudiendo cerrar el entretiempo 38 a 42.

La vuelta al partido, para el tercer cuarto, fue muy complicada para los en meterse en juego donde La U, pudo acortar la ventaja que con el parcial 19 - 15; arrancando con Gamboa yendo rápido al poste bajo mientras que a la visita le costó entrar al aro, y recién lo hizo en el minuto 7 con un Tucker imparable volviendo aventajar a la visita. Con dobles aislados, faltando 2 minutos se pudieron poner punto a punto, en el que la dupla Elsener - Francis, se disputaba Tucker - Justiz Ferrer; sin embargo las faltas les costaron caro a Estudiantes, donde el local terminó sellando un empate 57 a 57.

Un final más que abierto, el último cuarto parecía que se iba a dar con todo pero a La U, se quedo sin "nafta" y el verde no perdonó; con un arranque a puro juego, con Slider y Tucker, sacando una primera diferencia no dejando llegar al aro al local. Casi llegando a mitad del cuarto, el local sumó bajo el poste, poniéndose punto a punto, donde Elsener y Konszandt acortaron considerablemente la ventaja que tenía el rival. Pero, Tucker se puso imparable no solo desde adentro del área, sino sumando triples con el que Justiz Ferrer dio el doble final, finalizando 72 a 81.

Síntesis

La Unión: Konsztadt 10, Gamboa 5, Francis 8, Elsener 17, Piñero 9 (F.I.) Sandrini, García 13, Orlietti 10.

DT: Narvarte.

Estudiantes: Tucker 29, Cuelho 10, Orresta 7, Slider 8, Coleman (F.I.) VIldoza 6, Malara 5, Justiz Ferrer 16.

DT: Laginestra.