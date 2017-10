Quimsa de racha

Foto: La Liga Contenidos

En el Estadio Ciudad, Quimsa recibió a un Atenas por el Super 20; los dos tuvieron una presentación favorable y ahora buscaban seguir de racha. Sin embargo, el griego se fue quedando cuarto a cuarto y el equipo de Santiago del Estero no perdonó llevándose un triunfo alejado 110 a 72.

El comienzo del partido, el griego fue arrollador con un parcial 6-0, que selló Lo Grippo luego con un triple y Romano con un doble. Costándole pero entrando en juego, asimismo con un triple de Schattmann y luego punto a punto con mucho llegadas bajo el poste, fueron llevando el encuentro. Pero, La Fusión, con Vega desde los triples y bandeja emparejaron el marcador; donde Atenas intentó volver a sacar ventaja con Lo Grippo y un triple de Oberto; sin embargo, un triple de Schattmann sobre la chicharra cerró 22 a 27.

El segundo cuarto, fue favorable para Quimsa que se aprovechó de su mejora para emparejar no solo en puntos el encuentro, sino que intentar ir sacando ventaja en el marcador. Aun así, el griego intentó mantener su partido yendo punto a punto en el inicio, con Lo Grippo a la cabeza, que luego acompañó Juan Pablo y Lallana volviendo a sacar una buena diferencia. Pero a puro juego de Gadson y Acuña una vez más fue el local que acortó la distancia y esta vez, con Vega volvió a cerrar de la mejor manera el entretiempo 47 a 48.

La vuelta al partido para los últimos fueron determinantes para Quimsa por sobre todo para el griego que no demostró carácter en ninguna de los cuartos perdiendo respectivamente 28 - 15 y siendo vapuleado en el último cuarto 35 - 9. Con gran juego para Gadson que durante más de la primera parte del tercer cuarto, tomo en juego la pelota y no paraba de llegar rompiendo la defensa de la visita que no podía pararlo e intentaba contrarrestar pero no alcanzaba el aro; mientras solo lo hacía con Sims a triples que no llegaban a volver a superar a la Fusión.

A pura bandeja y juego colectivo, fue el trabajo del conjunto santiagueño; con Brussino, Acuña y Vega que se hicieron cargo el último cuarto de vapulear al griego que no sólo no llegaba al aro, sino que sin pocas ganas de juego se iba quedando minuto a minuto, en el que fueron llegadas vacías las de Tucker y Lema; mientras que quienes sellaron todo fue Brussino y Montero a triples, cerrando 110 a 72.

Sintesis:

Quimsa: De los Santos 11,Schattmann 10, Vega 20,Gadson 17 y Francis 7 (F.I.). Smith 5, Brussino 16, Acuña 14, Montero 8 y Kalalo 2.

DT: Fabio Demti.

Atenas: Cantero 8, Sims 20, Lema 5,Romano 11 y Lo Grippo 15 (F.I). Tucker 2,Fernández Chávez,Baralle 4,Lalllana 2,Johnson 5 y Oberto 5.

DT: Nicolás Casalánguida.