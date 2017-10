Instituto se llevo otro clásico

Sims no pudo darle la alegría al equipo cordobés. Foto: La Liga Contenidos

En el Carlos Cerutti, se volvieron a ver los equipos de Córdoba para disputar un nuevo clásico en menos de una semana. El primero se lo había llevado ampliamente Instituto con categoría en su casa; pero esta vez Atenas dejo todo, pero la suerte del lado de la visita terminó siendo definitiva con un triunfo sobre la chicharra.

Un inicio extraño fue el comienzo del partido, con dos equipos que no lograban meterse realmente en juego y la visita ganaba por una bandeja de diferencia. Con 5 minutos del encuentro, empezaron las llegadas al aro; mientras que Dwayne Davis para el Albirrojo sumaba de a tres, Donald Sims se hacía cargo de los tantos del local que le daba distancia en el marcador; con 2 minutos restantes punto a punto se volvió el juego en el que Franco Baralle con 2 triples seguidos selló a su favor 24 a 15.

El segundo cuarto, no fue muy distinto de lo que ya se venía viendo, el griego no aflojó con su defensa y mantuvo un buen parcial 23 - 17. Con la diferencia de que fueron punto a punto desde el inicio de los minutos; con un Nicolás Romano on fire sumando para Atenas y desde el perímetro, Gastón Whelan y Santiago Scala, no dejaban atrás al contrincante. Fue llegando a los minutos finales, donde todo parecía estar calmado con las bandejas; para que el local con dos triples seguidos de Sims y Juan Pablo Cantero, dejando el entretiempo 47 a 32.

La vuelta al partido para el tercer cuarto, fue el golpe anímico que necesitaba Instituto y dio un vuelco 360 para emparejar absolutamente el resultado (parcial 20-35); no sólo mejoró en su defensa, sino que impuso un ataque eficaz sorprendiendo al Griego que no pudo hacer más que intentar sumar puntos.

Dos triples en el inicio para la visita, fue la primer sorpresa y a triplazos se fueron dando los minutos, con Juan Fernandez Chavez y Cantero sumando uno para cada uno, y Scala con Davis volvieron a sumar acortando la distancia; a mitad del cuarto la visita tenia acorralado al local con 4 puntos que los diferenciaban y se pusieron punto a punto dando todo, sin embargo Samuel Clancy Jr. bajo el poste empató el resultado sobre el final más allá de los triples de Sims dejando todo 67 a 67.

Un final a todo trapo, con el marcador empatado a todo o nada fueron los últimos 10 minutos. Fue Jerome Meyinsse que dio el inicio con libres y Romano con un triple aventajaron al griego momentáneamente; pero lejos de quedarse con Davis, Instituto volvió a empatar y luego con Cristian Amicucci se aventajó sacando diferencia. Punto a punto se pusieron los equipos, donde la Gloria igualmente seguía arriba, pero con 50 segundos fue Sims y Cantero que pusieron abajo por uno y dieron verdadero show en idas y vueltas pero con una falta de Davis que finalizó 86 a 88.

Síntesis:

A​tenas: Cantero 12, Sims 25, Romano 15, Lo Grippo 4, Meyinsse 16 (FI); Fernández Chávez 5, Lema 1, Tucker, Baralle 6, Johnson 2.

DT: Nicolás Casalánguida

Instituto: Scala 13, Davis 30, Gerlero, Piñero 8, Clancy 9 (FI); Whelan 7, González 12, Amicucci 8, Kilo 1.

DT: Facundo Müller