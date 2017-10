Encontró alivio

Google Plus

El sábado por la noche en el Héctor Etchart, Boca pudo romper el maleficio de no ganar como visitante y Ferro no logró romper el suyo, ya que no puede triunfar en su casa (0-3).

En un primer cuarto, que tuvo a Franco Balbi como abanderado en el conjunto de Caballito (11 puntos) rompiendo la frágil defensa que proporcionó el Xeneixe, sacó ventaja. Boca se apoyó en Eduardo Gamboa (9) y sumó para no perder pisada en el marcador (21-18).

La paridad apareció en el segundo. Por el lado de Ferro apareció Walter Baxley (10 tantos) y tomó las riendas de su equipo, en tanto en Boca, Matthew siguió lastimando en la pintura y con algunos jugadores del banco fue sumando. Igualmente, el Verde también aprovechó la rotación y devolvió favores.

En el tercer período Boca mejoró en defensa y estuvo fino en el aro rival. Juego colectivamente, movió la bola y sumó con triples de Adrián Boccia, Fotios Lampropoulos y Lucas Pérez. Ferro entró en una laguna y con coraje sacó puntos (dos doble y falta para Jaz Cowan y Kevin Hernández). El 91 del Verde arrastró al conjunto de Rearte para volver a poner a Ferro arriba en el marcador, pero Ignacio Alessio cometió dos faltas personales y una técnica en menos de 1m y tuvo que salir por cuatro faltas. Boca sacó diez (55-65) casi al final del tercero y se acomodó para cerrar 59-67.

Un 6-0 con penetraciones de Baxley en el amanecer del último lo puso a Ferro en partido (65-67). La visita aguantó como pudo porque se secó en ofensiva, pero encontró respiro desde los libres. Ferro jugó mejor los últimos diez minutos (ganó 21-14), un triple de Aaron Harper empató el juego (75-75) y cuando Boca se escapaba otra vez, apareció la mano de Balbi para dejar a ferro a uno faltando 17s (80-81). Luego el base le sacó la quinta falta a Matthew y en la jugada siguiente Baxley regaló la pelota para finalmente darle alivio a Boca en el Grupo C.

Eduardo Gamboa fue el goleador para el ganador con 22 puntos, mientras que en Ferro, Walter Baxley sumó 24 tantos.

