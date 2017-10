Olímpico condenó a Quimsa a jugar el repechaje

Google Plus

Esta vez, Quimsa y Olímpico se enfrentaban para definir un lugar en la fase de playoffs del Súper 20. El Negro bandeño no venía con un buen rendimiento en los partidos que disputó contra Atenas e Instituto, mientras que Quimsa no era ese equipo apabullante de las primeras fechas, que mostraba contundencia en el ataque y una defensa que ahogaba cualquier planteo ofensivo de los equipos contrarios. Es cierto que lo más destacable de estas jornadas es que se está comenzando a apreciar los objetivos y las metas de los diversos equipos en este certamen. Es decir, algunas plantillas toman el Súper 20 como una preparación, de permitirse todos los errores posibles y de una búsqueda de la identidad de juego. Por su parte, otros pretenden pelear arriba en la cúspide para obtener una plaza en la Liga Sudamericana (cabe recordar que hay dos vacantes para jugar en el torneo).

Está claro que a los equipos santiagueños no les da lo mismo este torneo. Cada uno, de acuerdo a su ritmo de adaptación y amoldamiento a las directivas del técnico, va demostrando buenos y malos rendimientos. Sin embargo, en estos dos últimos cotejos Olímpico fue un claro vencedor. ¿Las claves? entre las primeras máximas de Hernán Laginestra figuran una defensa intensa que incomode al rival, un juego interno tonificado y el desarrollo óptimo de las ofensivas a través del ataque estacionado. El valor agregado que demostró el conjunto bandeño fueron los rebotes ofensivos y defensivos por parte de Justin Williams. Ahora se sumó Ramón Clemente, quien pretende ayudar al exjugador NBA a establecer una hegemonía implacable en la zona interna. El player puertorriqueño fue una de las figuras desequilibrantes del local, anotando 21 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias junto Maximiliano Stanic, quien reflejó suma maestría y eficiencia para el manejo de la base. El exjugador de Boca Juniors y Obras Basket terminó con 6 puntos y 13 asistencias, entendiendo así que su máximo objetivo es alimentar el perímetro y a un juego interno que, en la jornada de ayer, fue determinante.

Por el lado de Quimsa, Roberto Acuña fue importante en el primer tiempo ya que convirtió 13 puntos, al igual que Novar Gadson que cosechó 16 unidades. Juan Brussino también tuvo un aporte interesante desde la banca, anotando 12 puntos y Marcus Melvin finalizó su planilla con 8 unidades. La plantilla dirigida por Fabio Demti no ha encontrado, en lo que va del Súper 20, una regularidad en ataque y en defensa. En ese sentido, Smith y Melvin no aportaron demasiado como para no extrañar a Torin Francis, quien venía siendo importante en zonas cercanas al cesto. Nicolás de los Santos y Juan Brussino continúan encontrando un estilo de juego que se adapte al juego de Quimsa. El único jugador que demostró regularidad y sagacidad en su juego fue Gadson. También es cierto que Olímpico sacó rédito del amplio banco de suplentes que tiene en su haber. Además fue clave la complementación que existe entre el juego desplegado de Maxi Stanic y Guillermo Díaz.

La victoria conseguida en el estadio Vicente Rosales le permite a Olímpico ubicarse en la zona competencia del Súper 20 y empujó a Quimsa a disputar el repechaje contra Atenas.

